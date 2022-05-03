富邦金 深耕ESG獲肯定

富邦金控長期深耕ESG領域，致力企業永續發展，於第18屆「遠見CSR暨ESG企業社會責任獎」頒獎典禮獲「綜合績效金融保險業-楷模獎」。富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控視ESG為企業重要發展方向，在金融面與非金融面攜手企業夥伴、供應商、客戶、員工邁向綠色永續。

2021年富邦金控擘劃全新永續願景工程，以品牌精神「正向力量 成就可能」為核心，喊出「Run For Green奔向綠色」，聚焦四大ESG策略─低碳、數位、激勵、影響，並訂定20項2025年長期目標，交出五大精彩成績。

一是全力推動綠色金融，打造永續金融領導品牌。身為氣候金融領跑者，富邦金控積極展現企業當責，樹立金融業標竿典範，以資金力量敦促產業綠色轉型，並全力發展綠色金融商品，以行動力挺潔淨能源，加速國內價值鏈永續轉型。

二是氣候、綠能商品再進化，提升社會資產韌性。富邦產險自2015年起開發全台首張農業保險，承保全台八成以上農漁業保險，同時為全台最大綠能保險業者，並領先同業成立「損害防阻」部門，協助客戶快速重建與降低事故發生率。

三是解決客戶痛點，打造「生活即金融」願景。富邦金控及旗下子公司持續以創新金融科技與優質服務，提供消費者最完整、多元與便利的服務，並建構友善金融服務，落實金融平權精神。

四是落實綠色營運，接軌國際減碳目標。富邦金控透過由上而下的全面KPI設定，將ESG策略及精神落實在日常工作中；並透過永續創意行動，力行零廢製作，為防疫與環境找到平衡。

五是全台首家推動賽事綠色轉型的金融業者，為地球健康動起來。

富邦金已經連續五年入選道瓊永續指數世界指數成分股、連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續五年入選MSCI永續指數成分股。