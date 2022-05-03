4月台灣PMI續跌 前景晴轉陰

製造業景氣前景由晴轉陰。中華經濟研究院3日發布2022年4月台灣採購經理人指數（PMI）續跌1.5至56.3，PMI五項組成指標中，新增訂單轉為緊縮及生產指數擴張速度大幅趨緩，是4月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因，透露出需求端在減緩；中經院並點名製造業權重最大的電子暨光學產業在本月的轉變最大，擴張速度明顯趨緩。

中華經濟研究院長張傳章表示，近月全球市場丕變，大陸封控中斷供應鏈正常運作，本土疫情更快速擴散，加上聯準會升息的速度和幅度超過預期，對台灣的產業景氣影響很大。

中經院調查，季調後的製造業新增訂單指數4月指數續跌4.7至47.7，是2020年7月以來首次呈現緊縮（低於50）。此外，製造業看未來六個月展望指數，4月也重跌8點至52.9，為2020年8月以來的20個月最慢擴張速度。

張傳章表示，4月台灣PMI已連續第22個月擴張，但廠商反映景氣趨緩已是事實，建議經理人採購存貨措施應轉為需求端為主導的模式。

中經院助理研究員陳馨蕙分析，台灣PMI連續22個月呈現擴張，反映了台灣是全球唯一沒有受到疫情影響的生產地，但俄烏戰爭引發原物料、原油價格大漲，廠商要追貨「口袋要很深」，近月來的上海封城、斷鏈恐會是壓垮駱駝的最後一根稻草，廠商必須重新配置資源，隨著訂單需求考量存貨的成本，否則先前的獲利恐將反手被侵蝕。

中研院經濟所研究員簡錦漢認為，製造業面臨全球三大風險，使得未來景氣十分不樂觀，一是美國聯準會加大升息動作、擴大縮表，是全球經濟發展的最大下行風險；二是俄烏戰爭衍生的下行風險，會持續造成原油供給的成本上升，形成不確定的通膨風險；三是Omicron傳染力如此強大下，大陸堅持清零成本會非常大，若大陸成長動能明顯放緩，也會拖慢全球經濟。

NMI回落 餐飲營造最慘

4月台灣非製造業經理人指數（NMI）微跌0.7至55.1，且受本土疫情擴大影響，八大產業看未來六個月展望指數大跌10.2至45.7，業者對景氣看法正快速轉變為「謹慎」、「保守」，中斷連續九個月的擴張（指數高於50） 轉為緊縮，其中住宿餐飲、營造暨不動產兩大產業更出現跳水式下跌。

中華經濟研究院長張傳章表示，3月以來市場已處於原物料價格高漲導致的輸入性通膨，消費者親身體驗物價大漲，4月間Omicron病毒擴散造成本土疫情快速上升，政府防疫措施即使沒有三級警戒，民眾天天看到確診個案飆升，自我防禦提高、消費意願大減，以住宿餐飲業的4月「未完成訂單」來看，指數從3月的50大跌到4月的5.6，勞動節、母親節出遊聚餐的訂單只剩二、三成。

確診爆增使得民眾非常擔憂疫情，非製造業者也反映，近期購料成本大增，難以再用折扣戰吸引買家。中經院NMI當中的採購價格（營業成本）指數已連續17個月維持在60以上的上升速度，4月指數再攀升2.5個百分點至76.1，再創2014年8月創編以來最快上升速度。

營造暨不動產業部分，張傳章表示，本土疫情擴散以來，民眾自發性減少看屋，加上升息、打炒房、缺工缺料等原有問題，綜合來看對該產業相對不利。營造暨不動產業的未來六個月展望指數4月降到39.7，是2021年6月以來首度緊縮，較3月的56.7更大幅下跌17點。

中華採購與供應管理協會採購與供應研究中心執行長賴樹鑫表示，根據去年5月本土疫情爆發的經驗，新冠疫情衝擊民生消費非常大，NMI涵蓋的八大產業占國內經濟活動高達45％，亦是今年經濟成長動能的主要來源。

NMI涵蓋的八大產業中，4月有教育暨專業科學業、零售業、資訊暨通訊傳播業等三大產業呈現擴張，且是4月景氣擴張最快的三大產業，調查單位認為，這可視為疫情擴散的受益產業，各級學生改為線上上課，ICT業者提供服務機會增加，加上民眾搶購民生物資備用，都帶給產業短期的熱絡。