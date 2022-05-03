央行1年期定存單利率 突破1%大關

中央銀行今天標售新台幣1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率1.006%，創下近11年新高，且投標金額倍數僅1倍，創下新低紀錄，市場解讀可能預期後續還會升息，因此投標上相對保守。

央行預計明天發行1,700億元364天期定期存單，今天公布開標結果，得標加權平均利率1.006%，一舉突破1%大關、創下近11年來新高，前高為2011年8月的1.054%；如果跟上一期得標利率0.633%相比，大幅上升37.3個基本點（1個基本點為0.01個百分點），高於市場預期。

這次1,700億元的定存單標售僅吸引1,705.4億元資金進場搶標，投標倍數僅1倍，創下新低，結果得標比率高達99.24%，也是史上新高。

央行發行定存單屬於貨幣政策工具中公開市場操作的一種方式，發行目的主要為了沖銷餘裕資金。央行官員指出，從金融機構的投標結果來看，可能是評估主要國家央行紛紛升息，因此投標上較為謹慎、提前反映部分預期。

過去兩年因為疫情，各國央行大幅降息，在超低利率環境下，金融機構滿手資金待去化，多數都積極搶標一年期定存單，也讓得標加權利率屢創新低，2020年12月更曾低到0.164%的水位，背後反映的正是資金淹大水的情況。

市場解讀，標下定存單意味這筆資金的利率要鎖在這個水位一年，這次金融機構投標很保守，投標倍數反映出參與意願不高，可能也是預期後續還會繼續升息。

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