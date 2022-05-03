Fed將升息 金融股回挫 老手仍看好這6檔

金融股又跌破5日線 老手曝升息前夕攻防戰術

台股今（3）日震盪走低，收盤下跌93.28點，收在16,498.9點，成交值急縮至1,771.03億元，改寫2020年11月上旬以來最低量。美國聯準會（Fed）利率決策會議周四登場，市場預期升息2碼，金融股又跌破5日線，其中玉山金（2884）大跌超過3％，兆豐金（2886）、開發金（2883）、華南金（2880）、中信金（2891）、合庫金（5880）等都跌逾1％，金融保險指數小跌1.19％。

外資上周自台股提款871.02億元，連續賣超周數已推進至5周，值得注意的是，今年以來，大砍台股部位高達7,185.41億元，改寫外資單年度賣超紀錄，唯獨對金融股不離不棄，近30天仍持續加碼中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）、台新金（2887）、彰銀（2801）、國泰金（2882）、第一金（2892）等。

金融股受惠全球將進入升息循環利多帶動，內外資法人狂吃貨，但資深分析師不建議單買金融股，電子股股價已進入空頭，股價僅剩反彈格局，金融股可區間操作，利用電子股空單搭配金融股，多空掩護、雙向避險。

其中，老手仍看好中信金（2891）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、上海商銀（5876）、新產（2850）、華票（2820）等。

據統計，目前包括國泰人壽、台灣人壽、遠雄、保誠、富邦人壽、南山、合庫和中壽等8家壽險，已遞件申請發放約570億至600億元現金股息，原先市場預估發放率會落在16％至17％；保險局本周內會確定各壽險公司申請現金股利可核發金額，會將未來接軌能力、市場波動造成淨值減少，及相關保單可能出現申訴等，先納入考慮，之後才核准可發放現金股利，最終發放金額可能不會像之前申請的那麼高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）