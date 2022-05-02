中信金蟬聯公司治理評鑑前5％排名

第八屆台灣證券交易所主辦的「公司治理評鑑」結果公布，中信金控二度蟬聯上市公司前5％排名，中國信託金控落實公司治理及ESG再獲肯定。

「公司治理評鑑」參照國際經濟合作暨發展組織（OECD）發布的公司治理原則，制定「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大構面，綜合評量企業的公司治理情形。

本屆共計913家上市、726家上櫃，合計1,639家公司接受評鑑，最終共有46家上市公司、36家上櫃公司入選前5%的資優企業，中信金控連續兩年列入公司治理評鑑前5％排名，顯示現行制度及作法符合主管機關及社會各界對於公司治理要求，得以再度入選不僅是榮耀，更是鞭策中信金控持續精進公司治理的動力。

中信金控自許為「台灣第一、亞洲領先」金融業領導品牌，深刻體認良好的公司治理是企業永續根本，除了業務內容持續穩定發展，公司治理作為亦期獲得全體利害關係人肯定。中信金控積極透過第三方評比，客觀驗證公司治理成效，並落實企業永續發展願景。

中信金控今年將進行董事會改選，新一屆董事會維持獨立董事過半外，同時提出女性獨立董事人選，積極落實多元組成董事會的承諾，未來仍將依循國際公司治理發展趨勢，精進治理作為。

中信金控今年3月已獲中華公司治理協會「CG6013（2021）公司治理制度評量」最高等級「特優」認證，是唯一獲特優認證的金融機構，更入選道瓊永續性指數（DJSI）世界指數成分股，以及大中華可持續發展指數評比台灣企業第一名的肯定等。

中信金控未來將繼續透過核心金融業務，結合數位科技與國際化優勢，秉持品牌精神，創造對ESG之正向影響力，並力求整合集團資源，達成企業與社會永續共榮發展的目標。