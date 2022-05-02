國銀效率停留80年代 黃天牧不服

台灣的銀行業依舊是1980年代效率？金管會主委黃天牧2日對此直言：「與事實不符」，強調身為金融監理官的自己一路走來，看見台灣金融體系的進步，黃天牧說：「不是說沒有努力空間，有，但說跟1980年相同是有待斟酌。」

黃天牧強調，匯款本來就要填寫匯款目的地、匯款目的等，即便去國外開戶，其了解客戶的過程亦要一、二個小時，「法遵是需要時間的」。

BBC（英國廣播公司）報導一位台裔美籍教授因新冠肺炎回台定居，二年前第一次踏入台灣的銀行辦理匯款時，銀行要求填報三聯式表格，行員再將資料填進電腦裡，櫃台後方傳來點陣式印表機列印的聲音，形容台灣的銀行業散發著1980年代緩慢的氛圍。

立委楊瓊櫻2日在財委會質詢時，詢問外媒形容台灣的銀行業有著40年前的氛圍，身為金管會主委的黃天牧怎麼看待此事？

黃天牧表示，台灣銀行業的支付很方便，報導中的這位教授應不是作國內支付，而是辦理國外匯款，這動作他也作過，要填具相關報表，這是央行的規定，他當然覺得與事實不符，強調這種類比是不妥的，拿一個小的行為，去突顯台灣的金融業與1980年代相同，不見得很合適，但被問及是否有精進措施時，黃天牧說金融改革沒有止境，永遠都要去精進，要以開放的心胸去接受批評。

最早任職於銀行局前身的金融局，黃天牧也參與過銀行相關改革，對於外媒拿某一人的單一金融行為，擴大解釋台灣銀行業，去推論所有銀行不進步，這不是很合適，他強調自己也作過國外匯款，銀行會要你填匯款地點、匯款目的，這是需要花點時間。

黃天牧強調，從1980到現在台灣作了多少金融改革，銀行業有在進步，不是說金融業沒有改革的空間，可是拿一位教授去銀行匯款的行為，就推論台灣的銀行是跟1980年代印象相同，「我個人是不完全這樣認為」。