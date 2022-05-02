利多將確定 壽險現金股利本周將陸續核准

國泰金控、富邦金控股利政策5月上旬可望拍板。保險局局長施瓊華2日透露，本周將陸續核准壽險公司申請發放現金股利的金額，將會考慮接軌IFRS17的能力、今年的淨值變動情況、未來可能的保險爭議等納入調整，理論上可能會微降各家申請比率，「發的比率不會太高」。

目前已有八家壽險公司提出申請發放現金股利，即國泰人壽申請239.19億元、富邦人壽申請155.78億元、台灣人壽申請36.93億元、遠 雄人壽12億元、合庫人壽7.23億元，約占各家去年稅後獲利的15～53％不等；中國人壽、南山人壽及保誠人壽亦已提出申請，但未公告申請金額，估計約在獲利12～20％之間，因此八家合計約申請570～590億元之間。

立委郭國文及高嘉瑜2日在質詢時一直強調，不能讓壽險公司發高額現金股利，之後又增資，高嘉瑜甚至表示，前幾大壽險公司投資俄債1,382億元，才認損近14％，是隱藏可能損失。

金管會主委黃天牧表示，近日據外電報導，俄羅斯已啟動境內美元支付4月應到期的債券利息，壽險業者正透過保管銀行確認，估計5月4日應可確認是否能收到款項。也就是說若俄羅斯以境內美元付息，則俄債並不能算違約，壽險公司即無再增加認列損失的壓力。

施瓊華表示，因為各家公司要召開董事會決定股利政策，因此保險局本周內會確定各壽險公司申請現金股利可核發金額，會將未來接軌能力、今年市場波動造成淨值減少，及今年相關保單可能出現申訴，如投資型保單等的準備，先納入考慮，之後才核准可發放現金的股利，所以最終發放金額可能不會像之前申請的那麼高。

而國泰金、富邦金在子公司國壽與富壽確定可上繳現金股利後，估計5月上旬就能拍板今年的股利政策，估計現金殖利率應都有5～6％以上。