外銀看台灣經濟 關注三大風險

外商銀行近期發布的台灣經濟情勢多認為2022年經濟成長率在4％上下，綜合澳盛、星展、ING荷銀、法外貿銀、渣打等銀行經濟分析師的最新看法，近日本土確診案例上升，對經濟動能不會有太大壓力，反而要更關注三大新增風險，包括：缺電／斷電、長三角斷鏈、資金外流。

ING荷蘭銀行指出，台灣經濟第二季將有兩個主要障礙，一是電力短缺，3月的大停電／斷電事件已衝擊當月工業生產指數，第二季天氣炎熱，民生用電必定走高，預期將重蹈去年夏天的缺電停工影響半導體的生產和出貨；二是確診案例暴增，生產線和辦公環境陷入危機，官方至今沒有提出明確計畫因應疫情造成的經濟損害。

渣打國際商業銀行東北亞區首席經濟分析師符銘財表示，今年以來半導體以外的消費電子產品需求疲軟，上海及長三角封控措施導致經濟影響擴大，對2022年增長前景構成下行風險。

澳盛銀大中華區經濟研究團隊也分析，大陸經濟放緩程度如果加深，以15年平均值計算，大陸增長放緩1個百分點將導致亞洲其他地區的增長減速0.6個百分點，新加坡、台灣等最容易受到這種風險的影響。

大陸封控風險已外溢到相關供應鏈，法國外貿銀行東北亞經濟研究部分析，台灣企業先前已因俄烏危機導致進口成本上漲，現在企業利潤再添阻礙，產業面又以資訊通訊科技受到的影響最大，因該產業90％的出口訂單主要來自大陸。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞指出，資通訊業是外資押寶台股的重點，相關企業利潤下降會影響外資對台股的態度，加重3月以來的資本淨流出。

基於避險情緒，3月外資淨流出台灣達94億美元，已接近2020年初疫情初期121億美元的高峰，台股成了外資提款機，也令新台幣兌美元成為繼日圓之後，亞洲表現第二差的貨幣。該行估計，央行為回應目前的環境丕變，今年會再上調利率最多0.5個百分點。