員工福利信託 去年增350億

五一勞動節甫過，勞工退休金相關議題報佳音。信託公會指出，「信託2.0」政策2020年9月1日上路後，信託業卯足全力輔導企業辦理員工福利信託，據信託公會統計，2021年員工福利信託規模較前一年新增350億元、衝到1,758億元、年增率達25％。

信託公會理事長雷仲達指出，員工福利信託是留才的好工具，以他任職的合作金庫銀行及信託公會為例，已分別在2020年及2021年設立員工持股信託及員工福利儲蓄信託，希望有更多企業可以加入一起推動員工福利信託制度。

據信託公會統計，員工福利信託規模在2017年達1,490億元，2018年卻不增反減下降到1,397億元，而2019年增長也呈現龜速，較2018年僅增加了11億元、2020年甚至停滯，直到信託2.0上路後，2021年明顯大爆發，較前一年新增了350億元。

雷仲達指出，在高齡少子化的人口趨勢下，勞動力短缺已是雇主不得不面對的課題，在國外退休金福利也視為薪酬包裹的一環，年輕人在選擇工作時，應思考將退休金福利納入就業考量，以促進台灣雇主意識到照顧員工退休生活的責任，擔負起企業社會責任。

依現行勞工退休金條例規定，勞工的年資不用被綁在同一家公司，勞工轉換雇主之工作年資可併計，讓勞工退休金權益得到更多保障，但也代表企業需花更大力氣留才。

雷仲達表示，近年有許多科技大廠如宏碁、台積電等企業為展現企業照顧員工的企圖心，陸續啟動員工持股信託制度，以強化員工福利制度進而吸引優秀人才並留住人才，同時協助員工累積退休金，讓員工退休時不必擔憂退休金不足的問題。

信託公會秘書長呂蕙容表示，台灣雇主幾乎是中小型企業，員工人數不多，雖然無法像上市櫃公司設立員工持股信託，仍有員工福利儲蓄信託可以運用，由信託業者推薦合適的退休商品，讓員工自選，趁年輕時就建立退休儲蓄計畫，達到儲備退休金的目的。

呂蕙容指出，員工福利委員會的設立章程也可設計限制員工提前提取的機制，以發揮強迫儲蓄的效果，例如：除因特殊情形，如生活陷入困難、急難救助等可申請提領外，需於退休、離職方可退出儲蓄計畫；每年配息收入，必須全數滾入信託帳戶，不得領回等。

呂蕙容指出，透過員工福利信託累積退休金期間，也許會遇到數次景氣循環，投入成本有高有低，碰到市場行情不好時可能獲利不盡理想，甚或可能有虧損情形，但由於是每月定期不斷買進一筆固定的金額，不論市場漲跌都會買到，只要時間拉長，長期平均攤算下來，便能降低成本，加上提取限制可降低資金被隨意提取、移作其他用途的機會，非常適合運用來累積退休資產。