搶繳稅大戶 刷卡優惠車拚

疫情升溫，即日起開徵的綜所稅繳稅期限延長至6月底，但疫情與物價走揚等因素，讓今年民眾繳稅時更容易出現現金周轉的問題。為此，各銀行紛送暖祭出優利方案，也祭出優惠穩固繳稅大戶。

彙整五大刷卡銀行提供優惠條件，免手續費、6期零利率已是基本配備，有銀行加碼祭出一次繳納或綁定指定支付工具，最高可享15％回饋，針對逐年成長的繳稅大戶，給予最高24期零利率的超級優惠。

北富銀表示，富邦卡自去年起新增18期及24期繳稅優利方案後，成功吸引納稅族群，與前年相比，刷卡繳稅金額成長達40％，繳稅人數成長率近60％，可見信用卡分期已是國民納稅的必備工具。

北富銀同時發現，在選擇24期分期繳稅的卡友中，近三成是稅金超過百萬的納稅大戶。因此，今年除祭出不限金額均享免手續費及分期0利率優惠，綜所稅全卡友可享3、6期分期0利率優惠；若使用富邦帳戶自動扣繳信用卡帳單，可享12期分期0利率；若白金理財（含）以上客戶，且以富邦帳戶自動扣繳信用卡帳單，可享18及24期分期0利率。至於綁定一卡通MONEY等支付工具，最高可享15％回饋，同時還提供0.06％起的信貸優利專案。

國泰世華銀今年刷卡繳稅回饋，強調小資族與高稅額客戶都能適用，除享全面12期0利率外，刷指定卡再享最高0.45％回饋，只要刷對卡，都能繳稅金、賺美元。以單筆繳稅500萬元為例，刷指定卡享12期0利率，並可獲得新台幣17,500元的等值美元回饋，世界卡新戶還可獲新台幣22,500元的等值美元回饋，回饋率達0.45％，非常有感。

台新銀行針對不同客群繳稅需求，提供一次付清回饋、分期（二擇一）等活動；針對財富管理會員（資產100萬元以上會員），或無限卡/世界卡持卡人，綜所稅不限金額，一次繳納享0.35％回饋（每人上限10萬元）。

中信和玉山也都提供分期繳稅優惠。中信針對三張卡卡友提供享現金、LINE POINTS或華航哩程最高1.6％回饋，中信卡友亦可選擇最高18期分期0利率；玉山則推出小資族最常運用的不限金額享6期0利率及稅款滿1萬元（含）以上享12期0利率，且兩者可同享優惠。