未到期定存單餘額 恐跌破9兆

央行3月意外升息1碼（0.25個百分點），央行總裁楊金龍並宣示今年朝向緊縮，反應在央行公開市場操作的定存單餘額，也快速靠向9兆元大關，最新統計至4月底來到9.03兆元，接下來5、6月報稅季，及第三季台股發放現金股利需求，預料將跌破9兆元大關，也宣告大寬鬆時代已終結。

根據央行未到期定存單餘額統計，疫情爆發前的2020年初餘額僅7.69兆元，3月降息1碼後，資金氾濫進一步加大，至12月已衝破9兆元大關，不到一年間爆增逾兆元。去年各月月底餘額多維持在9.2～9.3兆元，其中5月更一度衝上9.53兆元、創歷史新高紀錄。

今年1月底一度降至9兆元邊緣，主要是季節性因素，即農曆年前短期資金需求高峰期的效應，2月因年後資金回籠又回到9.2兆元之上。接下來就是3月央行意外大幅升息1碼，月底餘額下滑至9.13兆元，4月進一步下滑至9兆元邊緣。

銀行資金調度主管指出，從2020年疫情爆發以來，近二年多來國內閒置資金激增，包括海外資金回流、出口暢旺及外資匯入，央行因此加碼發行定存單回收閒錢，未到期定存單餘額也節節高，過去二年平均每年增加逾8,000億元。

3月央行啟動升息，政策利率回到2020年疫情前的水準，未到期定存單餘額增加趨勢也跟著止步。銀行資金調度主管認為，未來國內資金氾濫清況預料應不致再惡化，且央行宣布今年朝向緊縮，若接下來Fed如同市場預期，在5月及6月利率會議均接連擴大升息，一次至少升2碼，央行也有再升息的空間，畢竟未到期定存單餘額，仍遠高於疫情前低於8兆元的水準。

時序進入報稅季，且今年因應疫情，財政部仍延長報稅期限至6月底。銀行資金調度主管表示，每年因應報稅季稅款需求，央行照例減發定存單，提供短期資金更充裕的流動性，緊接著又是第三季台股發放現金股利，也會比照辦理，因此，預估屆時未到期定存單將一舉跌破9兆元大關。