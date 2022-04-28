央行議事錄摘要:輸入性通膨升溫 恐再升息

中央銀行公布第一季理事會議事錄摘要，理事普遍最關注國內通膨居高議題，主要因近三年台灣經濟表現佳，尤其俄烏爭引發的輸入性通膨持續升溫，導致CPI（消費者物價指數）年增率連續數個月高於2％，因此決議升息1碼（0.25個百分點）為妥適的因應。對此，市場解讀，這等於已預告後續將再跟進聯準會（Fed）升息，且不止1次。

有位理事認為，國內經濟成長相對穩健，今年經濟成長率可望逾4％，同時CPI年增率連續數月高於2％，且預期將維持這個水準，針對美國Fed已調高利率，加上國內利率長期維持較低水準，不利資金有效分配，因此提升利率是合理的作法。考量當前經濟金融情勢，調高政策利率1碼，實為妥適因應，且未來還是要繼續觀察Fed動向、國際經濟情勢，及國內物價走勢，審慎研擬貨幣政策。

有位理事指出，台灣是小型開放經濟體，貨幣政策不易也不宜獨立於美國等大國之外，我國貨幣政策若能與其他主要經濟體貨幣政策連動，則效果較佳。今年經濟穩健成長，CPI年增率連續多月超過2％，且資金寬鬆，M2成長率連續多月超過成長參考區間上限，因此支持利率調升1碼。關注重點非經濟成長，而是物價上漲與資產價格泡沫化等問題。

多位理事表示，Fed升息趨勢已確立，台灣通膨雖不如美國嚴重，但實際通膨壓力應較數據高出許多，且台灣經濟有逐漸升溫的現象，已來到貨幣政策正常化的時機，升息1碼有助避免台灣經濟持續升溫。預期俄烏戰爭的後續效應將相繼發生，尤其對能源交易的位移，以及供應鏈的衝擊，恐致更長久的影響與效應。

且大多數理事也關注房市管制議題，普遍均認同升息有助抑制房市炒作，因為房市熱絡與抗通膨需求密切相關，更來自低利率資金浮濫的負面效應。進一步透露出升息的必要性。

由於5月初Fed利率決策會議即將登場，目前市場普遍確立將升2碼的預期，甚至不排除一次升3碼，並啟動縮表。金融人士解讀，Fed升息快又猛加速緊縮，我央行3月跟進Fed升息1碼，後續也勢必有所作為，甚至也不止再升息1次。

3月17日央行第一季理事會跌破各界眼鏡，意外與Fed同日且等幅升息1碼，重貼現率回到疫情前的1.375％，也是暌違逾十年半後首度升息，當時央行總裁楊金龍強調，升息三條件都已達到，且一次升1碼「是勇敢的決定」，接下來就看勇敢是否持續到6月。

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