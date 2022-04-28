一銀為自家行員續保防疫險 早已超前部屬

一銀28日宣布已成功為自家行員續保防疫險，可說在市場投下震憾彈；而據了解，一銀此次早在三月份就已為行員續保一事，向原投保的兆豐產險提出續保申請，因此能趕在四月份本土疫情大爆發之前完成續保作業，可說是不折不扣的「超前部署」。

至於其他包括華銀、彰銀、合庫等行庫，目前則持續向產險公司爭取能續保，兆豐銀行去年是由工會補助行員投保防疫險，對此兆豐工會理事長郭孟仁指出，在舊版的防疫險保單下架之後，會有新版的防疫險推出，屆時會要求兆豐銀行行方為全體員工投保新版的防疫險。

業界人士指出，目前一銀、合庫是向兆豐產險投保，而華銀、彰銀則向華南產險投保，由於是法人為員工向產險公司集體投保，因此這和一般的散戶向產險公司投保防疫險的情況可能不會完全相同，對此兆豐主管指出，在上周若有投保公司向兆豐產險提出續保需求的話，原則上兆豐產險都會儘量配合。

只是在續保條件上，給付的內容會調整，例如，確診、隔離會取消理賠，因為現在確診人數太多，而會把重點放在對於重症住院者，或是打疫苗出現需要住院治療副作用的理賠。

為華銀、彰銀承保防疫險的華南產險高層則回應，舊版的防疫險下架之後，等保險給付內容調整好之後，會重新上架防疫險，高層也進而說明，比起過去理賠確診、需隔離者，未來的新版防疫險，本質是其實就是「健康醫療險」，重點會放在對於重症患者，或是施打疫苗出現嚴重副作用而需住院治療的理賠給付，原保戶若要續保的話，倘若是最近提出續保申請的，會依照新版的保單內容給予續保。