元大金6/10改選 董總可望續任

元大金27日公告今年6月10日的股東會改選的董事提名名單，其中，現任元大金控董事長及總經理申鼎籛、翁健雙雙獲提名為董事，兩人將續任元大金控董總，此外，元大金大股東，也是現任董事馬維辰，也將繼續代表元大集團馬家出任金控董事，包括申鼎籛、馬維辰均是以自然人身分出任董事。

元大金董事會目前包括五席一般董事和四席獨立董事，其中，若合計一般董事中的兩席自然人董事，那麼元大金在九席董事，包括獨董在內，總共就有六席的自然人董事，占全體董事席次的三分之二，在金管會要求金融業拉高自然人董事占比的公司治理政策上，可說以相當高規格來執行。

同時元大金這次亦特別因應外資希望在董事會裡加入女性董事的期待，安排元大人壽獨立董事楊曉文出任金控獨立董事，元大金目前外資持股比重已超過29％，名列金控前三大。

而元大金的三席法人董事，分別以尊爵、現代投資公司名義派任，其中除現任以尊爵投資派任的法人董事宋耀明、陳忠源本屆亦續任，現任以現代投資名義派任，同時也是元大人壽董事長江朝國，此次則改由金控總經理翁健出任現代投資的法人董事，另外新派任本身也是元大人壽獨董的獨立董事楊曉文，因此金控董事仍有保險專業董事。

大部分金控現均已公告今年的股利發放行情，其中，元大金配發每股1.5元現金股利及0.3元股票股利，總股利水準為1.8元，倘若以元大金27日收盤價每股25.75元換算，元大金的現金殖利率達5.8％。

根據元大金所公告的獨立董事陣容，元大金的四席獨立董事中，除了交大教授葉銀華因為已持續擔任元大金控獨董三屆、九年，因此本屆未續任，改由楊曉文出任，其他包括現任獨董薛明玲、徐光曦、周行一等人均續任元大金獨董。