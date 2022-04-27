兩大龍頭金控較勁 現金殖利率拚破5％

國泰金控及富邦金控股利政策較勁，據兩家金控已公告的子公司上繳股利金額來看，國泰金手中預估有432億元的現金，富邦金則有342億元，若加上財務調度，市場預估國泰金力拚現金股利上看3.5元，富邦金則有可能是4～4.5元現金，加0.5～1元股票股利，以27日收盤價來看，兩家金控現金殖利率都可飆破5％，若富邦金發4.5元現金，甚至會超過6％。

不過，國泰人壽預計上繳239.19億元現金股利，及富邦人壽公告要上繳155.78億元現金，仍待金管會核准，才能確定最終的現金股利金額，先前金管會亦表示，最快4月底或5月初就能核准壽險公司上繳股利，若接軌計畫明確，且未來財務無虞，今年會同意壽險公司多少反應去年的高獲利水準。

富邦金27日公告富邦人壽將上繳155.78億元現金股利，對應2021年富壽稅後獲利1,037億元，配發率約15％，但已比2021年上繳74.4億元多出一倍以上；台北富邦銀則上繳72.12億元，比去年少一半左右，富邦產上繳47.99億元、富邦證上繳61.43億元，都比去年增加，所有子公司合計上繳約342億多元。

富邦金2021年稅後獲利1,472億元，每股稅後獲利（EPS）為12.49元，若以富邦金2020年的EPS有7.76元，就配發3元現金股利及1月股票股利，總配發率51％、現金配發率39％來看，今年現金股利應要4.5～5元的水準，甚至要加1～1.5元的股票股利。

但因為金管會希望各金控將今年市場波動及景氣、通膨等考量在內，富壽亦只上繳15％獲利，北富銀亦減少上繳來看，市場預估富邦金今年極可能會發4～4.5元現金，加上0.5～1元的股票股利，最後就看金管會同意富壽上繳的金額決定。

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