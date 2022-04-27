元大金改選 申鼎籛、翁健續任金控董總

元大金27日公告今年的董事會改選的全體董事提名名單，其中，現任元大金控董事長及總經理申鼎籛、翁健雙雙獲提名為董事，兩人將續任元大金控董總，此外，元大金大股東，也是現任董事馬維辰，也將繼續代表元大集團馬家出任金控董事，包括申鼎籛、馬維辰，均以自然人身份出任董事。

元大金控董事會目前包括了5席一般董事和4席獨立董事，其中，若合計一般董事裡的2席自然人董事，那麼元大金在9席董事裡面，包括獨董在內，總共就有6席的自然人董事，占全體董事席次的三分之二，在金管會要求金融業拉高自然人董事占比的公司治理政策上，可說以相當高規格來執行；同時元大金這次亦特別因應外資希望在董事會裡加入女性董事的期待，安排元大人壽獨立董事楊曉文，出任金控獨立董事。

而元大金的3席法人董事，分別以尊爵、現代投資公司的名義派任，其中，除了現任以尊爵投資派任的法人董事宋耀明、陳忠源本屆亦續任之外，現任以現代投資名義派任，同時也是元大人壽董事長江朝國，此次則改由金控總經理翁健出任現代投資的法人董事，另外新派任的獨立董事楊曉文，本身也是元大人壽獨董，因此，金控董事裡可說仍有保險專業董事。

16家金控裡，絕大部分金控現均已公告今年的股利發放行情，其中，元大金配發每股1.5元現金股利，及0.3元股票股利，總股利水準為1.8元，倘若以元大金27日的收盤價每股25.75元換算，元大金的現金殖利率高達5.8%，今年可望拿下全體金融業之冠。

根據元大金所公告的獨立董事陣容，元大金的4席獨立董事裡，除了交大教授葉銀華因為已持續擔任元大金控獨董三屆、9年，因此本屆未續任之外，改由楊曉文出任之外，其他包括現任獨董薛明玲、徐光曦、周行一等人均續任元大金獨董。

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