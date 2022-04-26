獨》兆豐金前十大股東 國壽、勞退加碼猛

兆豐金最新前十大股東出爐。根據兆豐金內部完成的統計，截至4月18日止，包括國泰人壽、台灣人壽兩大壽險公司近幾個月來大舉加碼兆豐金，持股水位均顯著增加，其中，國泰人壽加碼力道最為強勁，持股比重從2.84％增至3.07％，持股張數從386,778張，增至416,839張，加碼3萬多張，最具代表性，續穩坐為兆豐金控的第四大股東，此外，名列第八大的新制勞退基金也大舉加碼31,300多張，為加碼兆豐金最多的前十大股東。

而台灣人壽的持股比重則從2.08％增至2.24％，持有張數從283,200張，增至305,200張，也增加2萬2,000多張，現為兆豐金第六大股東。不過，相較於國壽、台壽的大舉加碼，富邦人壽和中國人壽則反向減碼，除了在去年為第八大股東的中壽，今年因此名列十名之外，富邦人壽的的持股比重，也由去年的2.69％，降至1.94％，持有張數從365,679張，降至263,500張，減持超過10萬張，亦從原本排名兆豐金第5大股東，退居為第7大。

最新的前十大股東排名相較於去年，可說大洗牌，除了上述的變化之外，新制勞退基金、最大民股寶成集團旗下的寶成工業、以及台灣菸酒公司，則分別位列第八至第十大，其中，台灣菸酒公司以1.33％持股比重重回兆豐金前十大股東之列，新制勞退基金則在近一年來持續加碼之下，持股比重從1.65％增至1.88％，持股張數從增至224,673張，增至255,989張，加碼超過3萬1,300張，為前十大股東裡，近一年來加碼兆豐金最多的股東，也取代中壽成為第8大股東。

兆豐金也將在26日下午召開董事會拍定今年的股利發放水準，法人估計，兆豐金的總股利水準應在1.6％左右，其中，現金股利應會在1.58元左右，而股票股利水準可能在0.2元至0.3元，倘若換算25日收盤價，其現金殖利率約在3.8％，目前居公股金控之冠，法人認為，這應是包括勞退基金、國壽、台壽卯力加碼兆豐金的主因。

「至於財政部、國發基金、中華郵政、台銀等泛公股股東的持股比重則未變，分別以8.4％，6.11％，3.61％，2.46％，居前三大和第五大股東。」

延伸閱讀

兩大主力帶動！兆豐金總資產突破4.2兆

暌違10年 兆豐金擬配股票股利

兆豐金買了不賣？老手洩1招:報酬率300%

最安全的金融股 盧燕俐1原因欽點兆豐金