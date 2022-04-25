富邦金植樹 維護國家級濕地

富邦金控25日與桃園市政府舉行桃園許厝港植樹合作宣示活動，由桃園市長鄭文燦、富邦金控總經理韓蔚廷代表出席，將在國家級重要濕地─許厝港的沿海區域種下1.68萬棵樹，未來並會透過富邦志工與在地居民參與，透過海岸造林提升當地生物多樣性。

富邦金控致力企業永續發展，2021年發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃，希望在五年內為台灣種下10萬棵樹。富邦金控總經理韓蔚廷表示，桃園在去年第一時間響應Run For Green倡議，成為全台七個參與計畫的縣市之一，與富邦金控透過企業影響力引領綠色轉型的目標一致，雙方將共同打造淨零永續未來。

許多企業都致力於植樹減碳，但真正永續的植樹計畫需考慮環境與樹種差異，富邦金控以生態復育為理念，未來會在許厝港沿海濕地種植馬鞍藤、林投樹等多元小苗，搭配木麻黃與海檬果等當地固有樹種，做到環境復育。許厝港植樹計畫並有兩大特色：將規劃養護志工培訓課程，攜手在地居民維護苗木；將委託中華民國溪流協會進行生態變化監測，打造環境生態監測系統，透過海岸造林提升當地生物多樣性。

富邦金控朝2050淨零台灣目標全力衝刺，發揮金融與非金融的企業影響力，推動綠色作為，降低對環境的衝擊。在非金融面，富邦是國內唯一贊助四大馬拉松的金融業者，推動綠色賽事並且結合跑者成績植樹。

在金融面，富邦更做出多項2025年承諾，包含綠色金融投融資達2.45兆元、氣候相關保險商品與服務達70億元、綠債市場承銷參與率提升至34％，帶動價值鏈永續轉型、針對電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵等五項高碳排敏感性產業，設定准入與撤資標準。

富邦表示，Run For Green不只是一個植樹計劃，更是富邦ESG永續願景工程的具體實現，承諾為地球成就美好未來，以正向力量帶來社會價值。