較去年翻倍 華南金拍板股利1.12元

去年華南金控（2880）受惠經濟復甦與台股行情成交量火熱，稅後淨利為172.04億元，創下歷史新高，每股盈餘（EPS）為1.30元，最新股利出爐。25日董事會決議，今年將配發現金股利0.78元、股票股利0.34元，合計達1.12元，股利發放率高達86.15％，股利總和更大舉超越去年發放的0.529元，股利直接翻倍，成長幅度高達111％。

若以華南金25日的收盤價23.15元計算，現金股息殖利率達3.36％。

華南金指出，盈餘分配綜合考量各子公司現金股利上繳、資本適足率、日常營運支出、未分配盈餘稅賦等因素來綜合考量，並兼顧事業永續經營及維護股東權益為原則最後定案。

華南金在2020年受到疫情及權證事件損失影響，去年發放現金股利0.265元、股票股利0.264元，合計0.529元，股利發放率為79％，由於去年獲利大幅成長，因此今年發放的現金股利、股票股利都大舉成長。

（工商時報 孫彬訓）

華南金股利今年大躍進。華南金控25日召開董事會通過股利發放，今年將發放1.12元總股利，其中現金股利0.78元，股票股利0.34元，倘若以25日收盤價來換算，華南金的現金殖利率達3.36％。

華南金在2021年的獲利大舉成長，也告別2020年的華南永昌證券大舉提損衝擊金控整體獲利的陰霾，因此董事會也拉高配發率達86％，發出1.12元總股利，比起2021年度發放的股利0.529元大舉增加1.1倍，其中更拉高現金股利的水準，使得0.78元現金股利的增幅比起前一年度成長近2倍，比總股利水準的增幅更高。

倘若比起2020年，華南金控在2020年配發的總股利水準也約在1.12元，但現金股利僅0.5603元，此次的現金股利水準，比起2020年度還要高，也是近幾年來華南金現金股利水準最好的一次。

對此金融圈人士指出，比起第一金、合庫金、兆豐金等被金管會列入「大到不能倒」銀行的公股金控，華南銀行目前還未被列入，因此在現金股利上相對較有安排的空間，而且在全球一片升息風之下，不論是內資或外資，都更加重視「現金殖利率」的水準，尤其會和目前的債券殖利率作對比，倘若以現在美債殖利率水準在5年期以上幾乎可說已全面拉高至3％的水準之下：「現金殖利率低於3％的股票，很容易被淘汰！」因此華南金此次也特別拉高現金股利的水準，對於財政部國庫收入也會有更多的貢獻。

兆豐金也將在26日召開董事會拍定今年的股利發放水準，法人估計，兆豐金的總股利水準應在1.6％左右，其中，現金股利應會在1.58元左右，而股票股利水準可能在0.2元至0.3元，倘若換算25日收盤價，其現金殖利率約在3.8％。

（工商時報 朱漢崙）

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