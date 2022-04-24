花旗消金跨國、跨網服務 6/19喊停

花旗銀行明確退出海外消金業務，所有過往最為強項的「跨國／跨網服務」將逐一熄燈。花旗（台灣）銀行最新公布，消金服務的「全球帳戶總覽」、「全球速匯服務」預計自今年6月19日起停止服務。

此項業務調查，花旗銀行表示，是配合花旗集團出售13個市場的消費金融事業體計畫。

由於13個市場資產出售、業務整併的腳步不一致，花旗台灣提供的網路銀行「全球帳戶總覽」服務，第一波不再提供是大陸、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南等七地的帳戶資訊。「全球速匯服務」則是停止大陸、印度、越南、菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國、巴林以及波蘭等九個市場。

花旗「全球速匯服務」停止從台灣與九個海外市場直通，並不表示花旗客戶不能進行匯款到海外，而是花旗台灣客戶將回到SWIFT等一般商銀的通路進行匯款。

花旗台灣表示，自6月20日起，客戶若有轉帳至上述九個市場的花旗銀行帳戶需求，仍可就近前往各地分行辦理國外匯款。

花旗客戶的海外匯款，未來還有另一個作法，即於網路銀行填寫書面申請書，完成後郵寄回給銀行，待及電話照會完成後約7個工作日可完成設定，日後再透過電話理財服務中心進行國外匯款。

至於花旗網路銀行「全球帳戶總覽」服務也在即將中止清單，花旗台灣消金客戶大約還有一個半月的準備時間，未來透過花旗的網銀平台查閱個人帳戶，不再有匯整的跨國資訊，改為需要分別登錄這七地的花旗網路銀行，查詢個人在該等國家的帳戶總覽資訊。