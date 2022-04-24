台電二期離岸風電聯貸 214億元拍板

台電和富崴能源合作，位於彰化外海的「台電二期離岸風電計畫」，聯貸籌組陣容確定，除了中信銀作為財顧及出面統籌主辦，以台銀為首的八大行庫全員到齊，民營的富邦、永豐亦將參貸，目前聯貸案總金額規模訂在214億元，可說是今年以來規模最大的離岸風電聯貸案。

據指出，該聯貸案將分成兩階段開放銀行進場參貸，其中，第一階段進場的銀行，每家銀行將認參40億元。

對於八大行庫全面進場，金融圈人士指出，該案類似去年中鋼的「中能風電」聯貸案，是國營事業台電參與的案子，同時合作者又是國內知名企業集團，八大行庫當然比照去年對中能風電「全員到齊」的模式，繼續力捧離岸風電政策。

今年還不到5月，第二季已經看到的聯貸總規模就超過900億元。業界人士指出，今年第二季台灣的聯貸市場非常熱鬧，程度不亞於去年，先前已登場的聯強國際120億元、正隆紙業80億元、台船60億元、和日前分別由台銀、華銀出任管理銀行的裕融84億元、新鑫75億元聯貸，加總規模合計已近430億元，若再計入KKR及離岸風電聯貸，第二季還不到一個月出籠的聯貸商機就已超過900億，估計第二季的聯貸商機規模應可望超過等值2千億元。

業界人士指出，這起聯貸案借款人並非台電，而是富崴能源，這也是首度由「統包商」出面作為借款人，進行大規模的離岸風電聯貸案，對於政府推動「離岸風電國產化」的精神，具有高度的指標意義，該案屆時也將引用府院及國發會所積極推動的「國家融資保證機制」予以承保。