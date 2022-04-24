升息潮湧 法外貿銀：亞洲3產業成潛在贏家

通膨上揚、美國利率加快調升，標普全球評級認為，效應將擴散給亞太經濟體帶來沉重壓力，在通膨已超過目標、易受資本外逃影響的地區，央行將被迫升息。實際上，大多數亞洲區域經濟體近期同時陷入此情境。法國外貿銀行經濟研究部認為，亞洲唯有三大產業會是此波的潛在贏家：金融、消費休閒、商業地產，估計今年將順風順水。此外，隨著利率的提高，銀行和保險公司可以從中受益，特別是淨息差有助於銀行的利潤收入。

標普全球評級亞太區首席經濟學家庫伊斯（Louis Kuijs）指出，亞太地區貨幣政策制定者今年面臨「艱難的取捨」，一則俄烏衝突擴大拉升能源和其他原材料的成本，加劇了全球通膨；另則，日益強硬的美國聯準會緊縮貨幣政策，最近還暗示將大幅縮減資產負債表，這些政策提高了亞洲新興市場資本外流的可能性，進而打擊亞太區貨幣，也顯示了亞洲新興市場對這一動態的脆弱反映。

亞太區潛在的資金外流壓力，標普分析，不僅限於追求美元部位的高利趨勢，還有亞太區經濟體用於支付更高價格的進口能源商品，迫使各亞太區多數中央銀行有必要提高政策利率，以錨定通膨預期、保持貨幣政策的信譽，並支持本國貨幣或阻止金融不穩定。

法國外貿銀行東北亞經濟研究部門指出，當前的升息循環肯定會在亞洲市場愈見普遍，亞洲有幾個潛在的贏利行業，如金融、消費休閒、商業地產將順風順水。隨著利率的提高，銀行和保險公司可以從中受益。除非利率突然上升、造成經濟衰退和資產質量惡化，所幸隨著亞洲經濟強勁復甦，這種機會不大。

「國際趨勢的轉變，不一定都是壞消息」，法國外貿銀指出，大宗商品價格上漲和地緣政治可能使部份亞洲國家特別有吸引力。例如，印尼可以在鎳供應方面取代俄羅斯，印尼佔有37%的市場份額，近日已宣布2022年鎳供應增加40萬噸，超過俄羅斯25萬噸的總產量。產業部份，隨著流動性收緊和政府政策的收緊，技術、通信服務和住宅物業則要特別謹慎。

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