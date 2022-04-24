台灣不怕升息 台經院專家：只怕這一點

台灣經濟研究院所長吳孟道22日下午在探討「俄烏危機對台灣經濟的影響」論壇指出，依過去歷史來看，美國聯準會（Fed）每次升息的未端，都會發生金融危機的連鎖反應，從升息、資金外逃、加重企業成本雙重壓力（舉債與籌資成本均被墊高）、加速資金外逃造成股匯影響，羊群效應發酵形成整個金融危機，進而出現螺旋式惡性循環，因此「我們不怕升息，怕升升不息」。

根據《中評網》報導，「俄烏危機對台灣經濟的影響論壇」為現代財經基金會主辦、台灣綜合研究院、台灣省商業總會協辦，由基金會副董事長李伸一主持。

台灣經濟研究院所長吳孟道主講這場戰爭對台灣金融市場的影響。他表示，這場戰事對台灣金融市場的影響有三，第一是俄羅斯債務違約風險急遽升溫。第二是短期衝擊台灣的金融，實體經濟則有小幅影響。第三是因為通膨的因素，導致全球升息步調加快，對台灣的影響也會呈現出來。

吳孟道表示，若把每一次遇到金融危機，美國聯準會（Fed）每次升息的過程畫出來，就會擔心「我們不怕升息，怕升升不息」，因為每次升息的未端，都會發生金融危機的連鎖反應。

吳孟道舉例，1995黑西哥披索危機，接著1997年亞洲金融暴、再來是1998年俄羅斯債務危機，到2001年又有網路泡沬危機。又例如2007年次貸風暴、2008年立即出現全球金融海嘯，全都是在Fed升息後發生，這是因為升息目的除了壓住通膨，也要壓抑泡沬，因為要緩和景氣過熱的現象，可是一旦壓不住的時候，這個泡沬就會被戳破，否則無法好好處理這些問題，所以這是金融市場需要留意的。

（中時新聞網 丁世傑）

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