國銀綠色放款餘額 衝破1.4兆

世界地球日，全球拚淨零。金管會2020年推出升級版「綠色金融行動方案2.0」，金融業加速發展綠色金融，據統計，2022年首季國銀在綠能科技產業放款餘額，衝逾1.4兆元，較去年同期增加1,697億元，年增14％。金管會綜合規劃處處長胡則華預告，為鼓勵金融機構辦理永續金融業務，預計在2022年底會祭出「永續金融評鑑」。

去年受疫情影響，國銀綠色放款成長較緩，今年首季已明顯回溫。銀行局統計，2021年3月綠能科技放款餘額為1.2兆、較2020年同期僅增加484.37億元，而2022年3月綠能科技放款餘額達1.4兆、較去年同期增加1,697億元，新增放款是去年的3.5倍，明顯看出今年正在加速。

綠色債券部分，市場相當熱絡。證期局統計，2022年首季綠色債券發行金額達214億元、可持續發展債券達98億元、社會責任債券達38億元，皆比去年季平均值高。證期局指出，綠債發行變化，與發行機構的「資金需求、籌資規劃及資金成本」三因素有關。

胡則華22日於「淨零排放對金融業的機會與挑戰」研討會中預告，為鼓勵金融機構辦理永續金融，目前正在研擬「永續金融評鑑」辦法，預計2022年底將可發布。

胡則華指出，半導體界在追求超越摩爾定律，拼「永續發展」也要跳脫思維框架。金管會推動永續金融政策，在金融業已有綠色金融行動方案（著重資金、人才、風管、揭露、誘因），證券期貨業則有永續發展轉型執行策略（治理、中介、揭露），上市櫃公司部份則有公司治理3.0永續發展藍圖、資本市場藍圖、上市櫃公司永續發展路徑圖等，今年底將再推動「永續金融評鑑」。

胡則華進一步指出，「永續金融評鑑」主要有三大評鑑項目，一為「共通性指標」希望金融業採取行動時，與政策同步、遵循國際趨勢與原則，同時搭配公司治理評鑑；二是「分業指標」按行業特性、風險擬定重點，且會「先大後小」，先把大公司評鑑再逐步納入小型公司；三是「特殊狀況」，會參考重大輿情、監理結果一起納入評鑑範圍。