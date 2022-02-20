銀行瘋區塊鏈 國泰釋實習機會

NFT（非同質代幣）透過藝術、音樂、遊戲商品化密集上架，除了在全球市場得到回饋，也開始收服傳統金融機構的想法。由17個大學院校組成的「台灣區塊鏈大學聯盟」，2022年開始推動企業級區塊鏈實習合作，近日順利送出十位實習生進入國泰金控。

台灣區塊鏈大學聯盟理事長彭少甫表示，現在是區塊鏈技術走進機構組織的好時機，由大學院校培養的技術人才將因此找到更多的應用面。

台灣經濟研究院研六所副研究員黃敬翔指出，法務部已完成採購新創公司ITM（國際信任機器股份有限公司）的公有區塊鏈存證平台BNS（Blockchain Notary Service），作為司法聯盟鏈的先導平台，目標以今年6月完成雛型系統建置，導入區塊鏈技術作為數位證據交換的存證及驗證平台，藉此熟悉去中心化區塊鏈科技如何協助司法建立數位資料的可信度。

台北市政府規劃為區塊鏈產業實驗室的N24台北方舟，由資策會主導的台灣區塊鏈愛好者協會得標，進駐的新創團隊有機會分享北市府五年20億元的創新基金投資，鼓舞許多本地區塊鏈團隊持續開發。

新加坡學界的作法則是直接拉開戰線，在新加坡金管局、央行支持下成立全球金融科技學院（Global FinTech Institute,GFI），授課人才培訓，並計畫與90多個國家、地區，拓展「數位經濟協定」（DEA），推廣金融科技和區塊鏈行業的實踐案例，共同制定公平利用金融科技和區塊鏈的標準和治理準則。

該機構已與台灣金融科技協會簽署合作備忘錄，亦計畫和台灣金融研訓院進行國際金融科技人才專業資格認證。