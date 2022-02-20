全球區塊鏈新創投資 年增逾7倍

全球區塊鏈技術大躍進，加密通貨及交易平台、NFT應用滿天飛，相關新創公司獲得投資人、早期創投資金在2021年打破記錄，全球數位經濟調研機構CBINSIGHT最新統計，相關投資資金2021年的年增率達713％，堪為區塊鏈融資的「最大年」，四分之一的投資資金聚焦在交易所和中介商，NFT發行、募資金額則飆升逾128倍，2022年新趨勢若擴大到企業應用，吸金額度將有機會再展新高峰。

CBINSIGHT最新公布2021年全球區塊鏈投資報告，統計2021年區塊鏈技術相關的市場變化，主要以非公開市場的創投基金、企業募資為重點。

該報告指出，區塊鏈、比特幣、加密通貨、NFT、DeFi（去中心化金融）在2021年和醫療健康大類佔據早期新創暨募資市場的每一個角落。相關募資及交易統計，2020年總金額31億美元，2021年上半年就衝到70億美元，2021年總金額高達252億美元，是前一年的七倍多。

能透過區塊鏈技術進行驗證的NFT，在2021的「NFT元年」，市場吸金程度「呈現指數級增長」。不僅單一數位藝術品拍賣一再創新天價，也給新創公司帶來創紀錄的融資和交易，更加催化NFT的創建、交換或銷售。2021募資金額飆升逾128倍，從1千多萬美元直接暴增至48億美元。

台灣經濟研究院研六所副研究員簡淑綺分析，2021年提供加密貨幣等數位資產交換領域，也為亞洲孕育了多家金融科技獨角獸，數目超過數位支付、財富管理兩大傳統金融業重視的業務數位轉型。

CBINSIGHT團隊指出，目前估計有58大行業有區塊鏈技術應用的可能，除了銀行業，法遵、行動叫車，財會稅務都會需要區塊鏈「資料不可竄改」特色及跨入機構的相容性。而NFT除了銷售時尚JPEG圖檔、遊戲寶物，也還有其他用途即將開發，對新創事業是很好的發展空間。