金管會打炒房 土銀先遭殃？

金管會為打炒房而全面拉高國銀不動產放款風險權數計提標準，受衝擊最大的卻是國營行庫土銀，在金管會不動產風險計提新制下，土銀普通股權益比率已瀕臨低於9％的危機，知情人士指出，土銀18日董事會也高度關注該問題，除內部展開搶救資本適足率大作戰，且極有可能需要增資挹注。



知情人士指出，如果土銀資本適足率不夠，政府願否對土銀增資是關鍵，另一種救急的作法則是讓土銀能再減少繳庫盈餘來挹注。



根據金管會對國銀資本適足率的監理，主要有「普通股權益比率」、「第一類資本比率」及「資本適足率」等三種，其中尤以普通股權益比率最為重要，並以9％為法定最低門檻。而比起另二項，該比率唯有靠股東直接拿現金增資，或是增加保留盈餘解決，無法以發行次順位債券等國銀常見的方式改善。



土銀不但是國營銀行，而且還是100％政府持股的國營銀行，增資問題攸關政府預算編列，因此增資難度及複雜度也更高。



相關人士指出，土銀身為國內唯一不動產放款銀行，多年來免受銀行法第72條之2制約，由金管會另訂放款占比規範，但金管會本次要求全面拉高不動產放款的風險權數資本計提，對土銀資本適足率偏低問題可說雪上加霜，倘若未妥善解決，不要說不動產放款，如聯貸甚至財務投資都恐將全面停擺。



公股金融圈人士分析，土銀是100％政府持股國營銀行，須由財政部、國發會等，或由政府100％持股機構增資。先前台酒曾出面參與合庫金、台企銀等增資；同為政府100％持股的台銀也有包括財部轄下第一金、兆豐金、華南金、台企銀、彰銀等公股金融事業共同股東，若政府決定助陣土銀增資，台銀亦為可執行政策的活棋。