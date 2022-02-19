國銀談美升息》理財股6債4 大型為主

因應美國聯準會（Fed）即將升息，各銀行根據最近國際金融市場最新情勢，開始提供財富管理客戶在理財上的全新建議。除預期全年升息次數約在4～5次不等外，綜觀目前各銀行的建議，由於看好疫後經濟回升，「股優於債」為共識，而包括國泰世華、華南、台新等銀行都建議投資人，採「6比4」的比例配置股債。

玉山銀行建議，由於近期地緣政治不確定性，因此現階段不建議積極加碼，應保持部分流動性，等待市場止穩的契機。在投資選擇上，可逐步納入對殖利率波動敏感度較小、存續期間較短的成熟國家非投資級債，並適度搭配中國、科技、金融、REITs及能源類股等具表現機會的市場，秉持「股優於債、大型為主」原則，並透過多元配置，以降低投資組合波動風險。

中信銀認為，可增加布局低存續期間的複合債或以抗波動為訴求的平衡型基金，來降低整體部位的波動風險，並選擇抗通膨或抗利率標的。中信銀也分析指出，債券在升息初期，對違約率的影響不大，因此，可優先考量與美國10年期公債殖利率相關性偏低標的，例如優先擔保債、非投資等級債（以BBB級債為主，優先選擇10年期以下債券）。若為高資產客戶可考慮金融債、變動利率債或具有調升信評機會的新興市場企業債。

股市方面，中信銀則建議，優先選擇具有定價力優勢的產業或企業，以及直接受惠通膨或升息標的，例如金融、地產、品牌優勢，並建議在股市相對震盪期間透利用過定期定額方式投資降低風險。

北富銀推薦金融股相關基金，以及受惠於景氣復甦而有機會信評調升的明日之星債券（Rising Star），此外，有轉機題材的非投資等級債券基金，投資人也可注意。

國泰世華銀行則推薦透過定期定額、逐量分批布局的方式，投資鎖定半導體、雲端運算、電動車等趨勢，精選側重現金充沛、穩健成長的全球大型股或科技基金，累積長期投資回報，並建議債券型基金可選擇靈活操作的複合型債券基金，或違約率仍處低檔的美國高收益債切入，透過縮短存續期間操作，減緩利率揚升衝擊，兼顧攫取穩定金流。一銀表示，今年以來，S&P 500指數與Nasdaq指數，最多修正逾12％～17％，建議參照美國就業狀況與企業財測，對價值型類股如金融、工業與基礎建設、成長型科技股逢低布局。

外銀也認同 看好美歐科技股

市場已有共識，美國聯準會（Fed）將3月結束量化寬鬆（QE）後並開始升息，全球股市提前反映升息預期，1月以來修正一度高達17％。外商銀行財富管理部門最新意見，建議依聯準會今年可能升息的步伐，進行資產配置，建議精準掌握兩大重點：一、股優於債，分配比例亦股多於債，還能同步發揮抗通膨效果。二、股市看好美國與歐洲，尤其是科技類股；債市以殖利率較高的亞洲高收益債為優。

渣打銀行財富管理團隊指出，聯準會官員針對先前極度鷹派的態度有所調整，緩和了市場對於聯準會激進升息的預期，目前美國科技股從年初以來的跌幅，已經明顯縮小，先前評價面較高的科技股也在優異的財報支持下，浮現投資價值。

對於聯準會可能動作，星展集團指出，在通膨壓力大增的情況下，預期第1季升息1碼，第2和第3季各升息2碼，今年共升息5次；預估明年第1季和第2季則將各升息1次，每次1碼。量化緊縮將在今年中啟動，約以每月1,000億美元的速度進行；隨著Fed開始升息，未來數月美元短期利率將呈現上揚。市場波動度也可能較去年高。

滙豐環球研究團隊亦認為，通貨膨脹的壓力增大，預期聯準會升息腳步也會加大，首次升息的幅度將達到0.5％，並在隨後四次會議中，各升息0.25％，即5、6、9、12月4次會共計升息1個百分點，加總下來，聯邦基準利率在今年會上升1.5％，由目前的0～0.25％升至1.5～1.75％。

渣打銀行財富管理團隊則預估，今年內將可能有三次的升息動作，基於目前市場的升息預期次數「較3次」更多，顯示投資人過度擔心聯準會升息而造成科技類股的評價面被大幅拉低。