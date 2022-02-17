打房從銀行下手!金管會調高房貸風險權數

殺手級不動產信用管制措施出現。金管會17日宣布，即日起拉高銀行計算資本適足率LTV法（不動產曝險按貸放比率計算權數）中的法人房貸、自然人第三戶房貸、購地、餘屋及工業區閒置土地貸款共五大項風險權數，最高達200％，適用新貸、舊案續貸及轉貸案。

五大貸款部分，第一部分即公司法人一般型房貸風險權數由20％拉高到50％、購置收益型房貸（即投資用）由30％拉高到100％；第二是自然人購置第三戶以上房貸風險權數則由30％拉高到100％。

第三是購地貸款ADC（土地收購、開發及建築）曝險，住宅區由100％拉高到150％、商業區則是由150％拉高到200％；第四是建築業以建案作擔保，即餘屋貸款住宅區收益型由30％拉高到100％，ADC曝險住宅區則由100％拉高到150％；第五是工業區閒置土地貸款，現行是75～150％，一律拉高到200％。

即非必須資金需求的不動產貸款案，都會被計提更高的資本，銀行若承作過多此類貸款，可能要被迫增資或發行資本類工具，或要收回貸款。

銀行局副局長林志吉表示，若以2021年9月底數字試算，國銀資本適足率約會下降0.4～0.5個百分點，即所有銀行平均普通股資本適足率、第一類資本適足率及整體資本適足率分別由11.95％、12.93％、14.82％，降為11.48%、12.43％及14.24％。

且有四家銀行因承作不動產授信金額較大，資本適足率會少逾1.1～1.6個百分點，影響最大。但林志吉表示，這四家銀行即便少逾1個百分點，資本適足率仍在法定要求以上，且這是連未到期舊貸案都算進去，真實影響不會這麼大。

金管會表示，目前35家本國銀行（不含輸銀及二家純網銀）都適用LTV法，因中央銀行2020年12月已數度調整選擇性信用管制措施，控管銀行信用資源，避免流向非實質需求，金管會考量銀行適用選擇性信用管制措施，即放款成數壓低，部分不動產抵押貸款在現行規定下會適用較低的風險權數，為強化銀行的風險承擔能力，金管會決定將五大類放款的新貸案、舊貸案屆期續貸或轉貸案提高風險權數。