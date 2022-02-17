防炒房 金管會兩次金檢盯上兩家銀行

政府打炒房，房價卻愈打愈高，金管會嚴防銀行幫投資客助攻。金管會檢查局副局長張子敏17日指出，2021年啟動不動產放款專案檢查後發現國銀在辦理房貸上有五大類缺失，其中投資客炒房團缺失就有8項，2022年的第二次不動產放款專案金檢正進行中，其中有兩家銀行因「房貸餘額金額、成長率」較高，所以納入二次檢查對象。

張子敏指出，2021年第一季就有啟動第一次房貸專案檢查、5月發函要求銀行改善，後續做了一般檢查，有查到房貸問題，尤其發現投資客利用銀行資金來炒房，針對這項缺失，已在2022年1月10日發通函，請銀行公會轉銀行檢討。

張子敏表示，金管會在1月18日邀集39家銀行、信合社、票券的總經理召開「銀行業不動產授信業務主要檢查缺失」視訊會議，會中提出國銀2021年承做不動產五大類缺失，光「購屋貸款」就有七大缺失、「土建融貸款」則有三大缺失、細項12條，「餘屋貸款」有三項缺失、「工業區抵押貸款」二項缺失，另外，對於投資客融資炒房即投資客炒房團則有8項缺失，已透過通盤方式請銀行檢討改善。

張子敏指出，銀行局在今年1月10日已針對投資客炒房問題相關缺失請銀行公會研議嚴防投資客炒房的機制、預報。

張子敏表示，第二次專案檢查有二家銀行與第一次專案金檢重覆，主要考量這兩家銀行「房貸餘額金額、成長率」較高，所以納入二次檢查。

張子敏表示，第二次不動產金檢總共鎖定20家，包括：十家銀行、三家票券、七家信合社，從2021年底就出動檢查，目前還在進行，預計今年三月底完成，第二季季底會提出檢查報告。

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