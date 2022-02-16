對於台股預期向來精準的京城銀行董事長戴誠志，16日在主持法說會前接受媒體提問指出，台股要上2萬點，必須再有2兆元的新活水加持，這些活水可能來自外資，也可能來自保險公司的投資，否則不易達成。

戴誠志認為，今年台股守穩18,000點，應可期待，而且在18,000點之上的天數會多於18,000點之下。

戴誠志強調，台股要繼續成長至19,000點、20,000點，成交量非常重要。他分析，倘若日成交量能回到3,800億～4,000億元的水準，則台股指數上看18,800點、19,000點沒問題；但他也不認為今年的成交量會回到去年的6,000億元，最主要是當沖客都跑掉，「去年當沖客很多沒賺到錢，今年要再回來很難」。

戴誠志對於台股後市表現分析，現在台股大約有56.5兆元的市值，其中有35～38％集中在政府基金、法人機構等較穩定的籌碼，接下來指數若要再從18,000點再增2,000點至2萬點，以現在的上市公司市值來推算，2兆元活水勢在必行。

戴誠志也表示，雖然台灣近兩年來因為疫情，很多人因為不能出國，因而把消費、投資留在國內，但光是這樣還不夠，這一部分一年頂多7,000億元，二年也不過1.4兆元，因此非得有其他的活水加持，台股才能上攻至2萬點。

他說，台灣不論是本益比、股價淨值比再低、今年股息發放得再多（外界普遍預期今年股息發放創新高）、國家GDP成長、新台幣匯率微升等這些基本面的利多條件再怎麼加持，新注入股市的資金也必須多達2兆元，才能談股市有沒有機會上20,000點。