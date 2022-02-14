Omicron來亂 1月金控獲利年減9％

15家上市櫃金控公司去年不畏疫情，狂賺逾5,800億元，且連三年創新高，使得基期愈墊愈高，加上今年1月爆Omicron疫情衝擊，使得金控當月合計稅後淨利633.02億元，年減62.69億元、減幅9.01％。



根據各金控1月自結數，除富邦金、開發金和第一金稅後淨利各較去年同期成長12.5％、64.24％和5.77％，其餘12家均較去年同期衰退，更有十家年減達二位數。



其中富邦金1月稅後淨利227.6億元、國泰金則有171.2億元，兩大金控每股稅後盈餘（EPS）直接衝破1元，分別來到1.93元及1.3元。



1月全體金控賺進633.02億元，富邦金及國泰金兩大就占逾六成，撐起獲利金控一片天，也讓全體金控合計獲利年衰退不到兩位數、僅9.01％。但2月因農曆年長假期，使得工作天數減少，加上美國聯準會（Fed）加速升息預期效應，另有俄烏地緣政治風險，使得全球金融市場偏震盪，預料金控2月獲利表現看來不太樂觀。



觀察過去兩年的1月，2020年在疫情爆發前，全體金控稅後淨利合計401億元，年成長28.69％，2021年同樣也是本土疫情升級前，年成長高達73.2％，連續二年高成長，基期大幅墊高。反觀今年1月卻是Omicron來襲，加上Fed擴大升息引發股市震盪，金控獲利逆風強吹。



市場法人認為，目前預期疫情3月後趨緩，若俄烏情勢也獲化解，待Fed正式啟動升息，反而對金融業有利，金控第二季後可望漸入佳境，就算無法超越去年的5,800億元，也能維持5千億元以上水準。