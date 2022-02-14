國泰金1月賺逾171億 十個月新高

國泰金控14日公告1月自結稅後獲利171.2億元，較去年同期減少21.3％，但創歷年同期獲利次高、近十個月單月獲利新高，每股稅後獲利（EPS）則為1.3元。



美元投資等級債券收益率快速彈升，至今已逾50個基本點（1基本點是0.01百分點），國泰金子公司國泰人壽預估今年將新增配置債券的資金部位約新台幣4,500億元，若以增加50點來算，半年可增逾11億元收益，若此趨勢持續，五年即可望增逾280億元，加上資金成本持續下降，升息將讓大型老壽險公司增加大量利差益。



受惠於新台幣元月對美元貶值0.5％，國壽外匯部分出現大量利益，加上抓準時機實現逾百億元股債資本利得，國壽元月稅後獲利137.4億元，是同期次高，在所有壽險中則暫排第二名；2021年國壽完全未額外申請增提外匯準備金，有信心今年可充分支應，1月即因有匯兌利益等，單月增提23億元，累計帳上外匯準備金達113億元。



2022年元月台股回檔近3％、美國道瓊指數亦下跌逾3.3％、Nasdaq則回檔近9％，美國10年及30年公債殖利率都彈升逾20個基本點，股票及債券評價利益大幅蒸發，對大型壽險公司來說，投資面承受極大壓力，所幸去年底各大壽險公司都累積不少「家底」，今年元月都可實現資本利得。



國壽一籃子貨幣避險上績效向來不錯，只要新台幣匯率不要獨強，國壽在外匯上即可望有優於同業的表現，今年避險成本預估可比去年下降；同時升息可讓國壽投資收益增加，更易達到損益兩平，加上國壽攤銷後成本項下仍有大量的債券未實現利益，只要資本市場回穩，國壽全年獲利可期。



國泰世華銀行元月稅後獲利27.9億元，超越中信銀的21.56億元，拿下銀行獲利第一名，同比成長13％，主要是有趁機實現債券資本利得，核心淨利收入成長11％，手續費收入亦穩定成長。