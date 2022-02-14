買綠電 四家國銀率先起跑

國銀積極力挺2050年淨零碳排目標，已有四家銀行宣布自主買綠電。2021年經濟部的「用電大戶條款上路」，雖然一般銀行不會是「用電大戶」但各家國銀也跟風響應，宣布自主使用綠電，包括永豐銀、國泰世華銀、玉山銀、元大銀都開始自主導入綠電，從綠色融資者進一步變成綠電消費者。

永豐銀行14日表示，2022年7月起，每年預計採購260萬度綠電、約當全行一年用電量的10％；永豐銀行也將於自有辦公大樓展開建置屋頂型太陽光電實驗計畫，持續扮演推動再生能源發展的關鍵角色。

永豐銀表示，母公司永豐金控永續發展委員會環境永續小組訂定「推動氣候變遷減緩行動」方案，包括持續提升再生能源使用比例及減碳目標。以260萬度電力估算，預計銀行導入綠電後每年減碳可達1,323公噸、約當3.4座大安森林公園一年的碳吸附量，有效達成母公司制定的減碳目標。

永豐銀2020年2月簽署「赤道原則」，成為全球第102家赤道銀行；2020年7月促成首筆民間綠電交易，扮演綠電交易自由化的重要推手，並協助企業接軌RE 100（百分之百再生能源）國際潮流，站穩台灣綠色金融領導業者地位。

國泰金控去年已宣示，國泰金控暨旗下各子公司將更積極持續進行「零碳營運轉型」，承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於2030年全面使用綠電，透過與售電業者合作，國泰金控、國泰人壽、國泰世華銀行及國泰產險總部，預計在2025年之前達成百分百使用綠電，而國內所有營業據點則於2030年達到100％使用再生能源。

玉山金控則宣示2030年100％使用再生能源，並以每年增加10％綠電逐步達成目標。透過自身投入太陽能設備建置與綠電採購，已於2021年完成首筆綠電轉供，完成轉供的太陽能案場年發電量達425萬度，相當於全年用電量的10％，包括零碳示範分行嘉義分行與即將啟用的第二總部大樓為首批使用綠電的據點。

元大金去年也宣布旗下元大證、元大銀四個據點正式啟用綠電，規劃每年採購55萬度綠電，目標2022年全集團使用率達10％。