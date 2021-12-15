防銀髮族遭金融剝削 金管會將祭五招

2025年台灣65歲以上長者將占總人口數20％以上，金管會副主委蕭翠玲15日揭露「銀髮金融剝削」常見六種態樣，即不當話術、招攬詐欺、違反善良管理人義務、廣告不實、保險剝削及親人覬覦其金融資產等，金管會將以五招因應，即建立金融剝削資料庫、2022年將保護高齡者納入公平待客評核、檢討相關法規、加重高齡不當行銷的處分及推出高齡金融顧問證照。

蕭翠玲是參加台灣人壽與政治大學合辦的銀髮金融論壇，主講「健全台灣銀髮金融市場之發展及未來展望」。

蕭翠玲表示，2020年台灣65歲以上高齡人口占16％，但2025年即拉高到20％，進入超高齡社會，且85歲以上超高齡人口在2020年約占高齡人口的10.3％左右，2070年將拉高到27.4％，即社會快速老化，同時2020年4.5位生產者（即仍具工作能力者）扶養一位老年人口，到2070年將變成1.2位扶養一位老年人口，負擔亦快速加重，所以提升老年經濟安全刻不容緩，金管會也希望透過金融市場的力量協助國人規劃退休經濟安全，分擔及移轉高齡化社會的風險。

高齡者退休規劃會面臨四大風險，即投資、通膨、健康與長壽，蕭翠玲說，若投資不慎造成虧損，或投報率不如預期；投資報酬率低於通膨率；老年不健康，需要支付極高醫療費用；平均餘命持續延長，活太久而退休金不夠用，都會對安享晚年造成影響。

而在高齡者規劃退休金或老年資產時，若出現金融剝削，情況將更惡化，蕭翠玲列出六大常見態樣，一是招攬詐欺，例如不正常方式詐取不合理的費用與報酬，詐欺式的行銷，違反商品適合度，即理專說什麼，老人家就買什麼；二是不當話術，如保證獲利、誇大報酬率、未充份揭露商品或契約內容。

三是違反善良管理人義務，即金融機構沒有盡到注意或忠實義務，四是廣告不實，如宣稱保本、零利率，提供虛偽不實或引人錯誤理解的內容；五是保險剝削，如理賠爭議、或有保險黃牛收取高費用代辦理賠、訛詐；六是親人覬覦其金融資產。為避免銀髮族被「金融剝削」，金管會將建置「回報系統」處理高齡金融剝削案，要提升高齡者金融知識，且要修正相關法規，保障高齡者經濟安全及權利，要確認高齡者是出於自我意願及選擇，購買或投資所有金融商品，並要監管針對高齡者的金融廣告。

金管會目前已限制銀行不得主動對65歲以上長者電話行銷信用貸款，及不得對高齡者主動推薦結構型商品；信託業不得對70歲以上非專業投資人推介特定投資標的；保險業對65歲以上保戶銷售投資型保單要全程錄音錄影。

未來還要請金融評議中心建立金融剝削資料庫；在2022年將弱勢管理列入公平待客評核項目；繼續檢討相關法規，強化對高齡者的保護；若發現金融機構對高齡者不當行銷或違規，要加重處分；辦理高齡金融顧問證照，未來可協助高齡者規劃合適的財產及安養規劃。