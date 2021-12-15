保住西門大樓 國泰R1受益人會議結果曝

台北西門大樓保住了！由少數受益人召開的不動產投資信託國泰一號（國泰R1）受益人會議，15日共有發行股數67.75％的受益人出席，討論是否要出售基金資產中位於武昌行的台北西門大樓，最後以出席股數89.24％反對出售，確定國泰R1保住資產。

國泰R1目前是國內第二大不動產投資信託基金（REIT），規模139.3億元，基金資產池中共有台北喜來登飯店、台北西門大樓、台北中華大樓，中華大樓目前正在整修，而持股3％以上的少數受益人向金管會申請，要召開受益人大會，討論在一定期間內、以一定價格、處份台北西門大樓。

這些資產原本都是國泰人壽投資，在2005年時拿出來包裝成REIT，作為想要投資不動產型固定收益的投資人的標的，也協助台灣發展REIT或REAT市場，多年來國泰集團亦協助管理及協防相關標的。

這次少數受益人提案要以36億50萬元作底價，出售號台北西門大樓，且估可賣出52.8億元，再扣除成本後，估計受益人每單位可分得2.527元，前四案都是處份西門大樓相關提案，另外還有第五及第六案是將國泰建設及三井工程列為國泰R1關係人，且要求西門大樓不得降租金。

由於金管會已發文國泰R1受託機構即土地銀行，指第五及第六案超出少數受益人申請範圍，且有受益人現場提出反對，因此第五及第六案最後並未表決。

而前四案，尤其是決定是否要出售台北西門大樓的提案，最後以出席股數10.36％贊成出售、89.24％反對出售，確定不通過；第二案即西門大樓價格案，亦有73.97％反對、10.36％贊成，未通過；第三案是處份期間，同樣是10.36％贊成，73.97℅反對，未通過；第四案是西門大樓處份方式，73.98％反對，10.35％贊成，亦未通過。

即這次少數受益人提案的處份台北西門大樓確定未能過關，且一年內不得再提同樣的議案，國泰R1保住大樓資產。