土建融業務增 財長要求八大行庫降溫

全體國銀業務的土建融業務暴增引發財委會立委高度矚目，在13日的立院財委會上，朝野立委不分黨派一致矚目土銀等公股行庫的土建融業務增加情況，對此財政部長蘇建榮在答詢時回應，他已要求公股行庫要認真檢討目前土建融業務增加的情況，同時也會責成各大行庫的董總徹底清查其不動產業務來了解是否有人頭戶詐貸的情況。

蘇建榮也特別指出，現在銀行法第72條之2的不動產放款上限，各大行庫都已經到28％、29％，額度已經相當緊了，所以再增加新作業務的額度極其有限。另外，今年的中小企業放款已成長12％，土銀在致力開發更多元的企業戶來源，不會再集中於建設集團。

謝娟娟則回應，金管會目前要求土銀的不動產放款以放款總量的23％為上限，由於土銀是不動產專業銀行，因此不受銀行法第72條之2的限制，而是另外以金管會訂定總放款量的比重來管理，目前占銀行存款比重為61％。

包括國民黨籍立委賴士葆、民進黨籍立委郭國文、沈發惠等人，都質詢央行祭出選擇性信用管制措施，但銀行的土建融卻不斷增加的情況，其中，土銀由於是不動產專業銀行，也是不動產放款龍頭，因此成為立委質詢的焦點。沈發惠也質詢，土銀的前十大授信戶，大部分都是建商，同時集中度占50％以上，因此要求土銀分散放款對象。

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