台新夢想家新賽季出擊 人氣爆棚

全台最狂熱的籃球賽事P.LEAGUE+職業籃球聯盟，台新銀行在上個賽季開始冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」，全新賽季捲土重來，先是在聯盟開幕賽逆轉勝台北富邦勇士，11日以及12日台中主場開幕戰「新夥伴挺夢想」主題週，迎戰本季甫加入聯盟的新北國王與上賽季勁敵桃園領航猿，拿下一勝一敗佳績，展現無庸置疑的實力。

台新銀行總經理暨福爾摩沙台新夢想家榮譽領隊尚瑞強表示，台新與夢想家在上個賽季首次合作，從季初時表現不盡理想，到最後攜手挺進總冠軍戰，一路展現出永不放棄的精神，打出令球迷為之動容的比賽。這次台中市長盧秀燕親自到場擔任開球嘉賓，和球迷一同感受台新夢想家主場熱鬧的氣氛。

夢想家上個賽季與台北富邦勇士於冠軍戰中鏖戰至第四場，因疫情攪局遭裁定落敗，但球隊拚戰精神，努力堅持到最後一刻的態度令所有球迷記憶猶新。尚瑞強指出，本賽季球員進行大幅補強，陣容更完整，開季擊敗上個賽季冠軍台北富邦勇士，打出截然不同的氣勢。台新金控也在今年加入新夥伴台新人壽，完備金控版圖，一同展翼高飛。台新人壽與台新證券也於新球季中成為台新夢想家新的贊助夥伴，與台新銀行共同為籃球付出，誓言一起拿下隊史首座冠軍獎盃。

台新夢想家今年主場移師台中，也是冠名贊助第二年，台新銀行強調，開幕戰推出「新夥伴挺夢想」主題週活動，現場除互動體驗遊戲，也在新球場中設置Richart Life金融生態圈形象攤位，結合Richart Life App活動，讓球迷可以跟攤位拍照打卡之外，還能憑線上優惠券現場換取台新夢想家聯名口罩等多項好禮。

尚瑞強說，台新秉持著「認真」的企業精神，重視「創新」原則，從上個賽季開始積極與球迷分享數位金融與生活結合所帶來的優惠。長年支持體壇，近年來擴大贊助台新夢想家籃球隊、南投空手道隊、HBL、女子路跑、女子高爾夫球等多項體育發展，今年也邀請夢想家田壘及林俊吉等球星擔任「您的一票，決定愛的力量」代言人，為上百個弱勢團體發聲，台新即將迎向30年，邀請大家持續關注台新夢想家，共同來為夢想加油。