公股銀加碼台股 銀彈上膛

台股續往歷史新高前進的同時，公股銀行規劃，明年台股仍有表現空間，甚至有機會衝高至萬九，現在也紛紛備妥銀彈，八大公股銀加中華郵政將持續加碼台股，至少有千億元的資金活水。其中，公股銀仍看好金融業本身獲利能力，也將擇優買進。

以中華郵政來說，明年預計將加碼台股200億元，將精選現金殖利率好、產業前景看好的股票，包含元宇宙、ESG、高股息殖利率等個股，都是可望加碼的股票。

第一銀行規劃，預期未來金融市場波動加劇，惟台灣疫情控管得宜，台股基本面仍然穩健，操作上持續分批布局，市場若是有大跌將會伺機增建投資部位。其中，預期短期交易以區間操作為主；長線部位以分批買進及逢低加碼方式布局配息穩定、產業前景較佳之高殖利率股。

華南銀行分析，目前台股持股水位約六～七成，因為美國聯準會開始縮減購債，在資金動能不若以往強勁的情況之下，預期市場震盪難免，將會採高出低進策略，審慎來回操作。在股票投資上，仍重點配置於具世界級競爭力或經營良善且具合理殖利率的優質公司，以兼顧資產品質與股利收入。產業方面看好半導體、5G、雲端、電動車等趨勢產業。

彰化銀行評估，將持續鎖定流動性佳、具ESG題材、營運展望及殖利率良好之標的，以增裕明年的股息收益。其中，金融股受惠於景氣回溫，存放利差已觸底反彈，推升獲利成長，同時金融市場表現佳，使各大金控的投資收益表現帶動獲利提升。

合作金庫銀行指出，目前台股部位約達授權部位七～八成，將伺機