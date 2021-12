CRIF台灣百大集團 富邦奪冠

中華徵信所(CRIF)最新公布2021年台灣100大集團調查指出,富邦集團以資產總額首破11兆元的成績成為台灣大型企業集團排名第一,且總資產、稅後純益、淨值、營收四大指標均創新高紀錄。

富邦集團更同步寫下四項紀錄,包括資產總額居金融產業、百大集團之首;稅後純益1,044億元排名第三;淨值1.04兆元排名第四;營收淨額6,608億列第九位,各項指標都創2019年以來新高。

富邦集團資產總額成長率12.11%,不僅是前十大集團之冠,並與第一金控(12.11%)、合庫金控(10.68%)同列繳出「雙位數」成長率的三家業者。

中華徵信所指出,相較於同業僅在金融及不動產領域耕耘,富邦集團積極多角化經營,自2001年成立富邦金控後,跨進電信、零售、有線電視等新領域,又在兩岸併購銀行拓展金融領域發展,加上2021年收購日盛金控,透過擴大版圖登上台灣企業資產排名寶座。

富邦金控收購日盛金控,除了顯著提升富邦金在業界的經濟規模與市場地位,公開收購成功並對金融產業整併帶來極具指標性的正面意義,同時,「金金併」更獲2021年「台灣併購金鑫獎」肯定,拿下「年度最具代表性併購」、「年度最具影響力併購」兩項大獎。

富邦集團經營企業60年繳出亮眼成績,關注客戶、員工、投資人與股東權益,同時堅持永續承諾,以四大ESG策略主軸:低碳、數位、激勵與影響,目標在串聯台灣正向力量。

以子公司為例,北富銀與警方運用FinTech技術,創新開發多元風控機制,合力成功防阻175件詐騙案,攔阻財損超過新台幣1.3億元;富邦產險則於「2021台灣永續行動周」推出「廚房裡的魔法」繪本,推動兒童風險教育。

富邦金控連續兩年獲CDP氣候變遷評比「A List」最高榮譽,為台灣僅五家入選企業之一,也是唯一獲此殊榮的台灣保險業者。此外,富邦並連續六年舉辦富邦全球化講堂,號召產、官、學界專家領袖齊聚一堂,聚焦台灣2050淨零轉型願景,希望以身作則,邀請各界共同努力「Run to Zero; Run For Green」。