CRIF台灣百大集團 富邦奪冠

中華徵信所（CRIF）最新公布2021年台灣100大集團調查指出，富邦集團以資產總額首破11兆元的成績成為台灣大型企業集團排名第一，且總資產、稅後純益、淨值、營收四大指標均創新高紀錄。

富邦集團更同步寫下四項紀錄，包括資產總額居金融產業、百大集團之首；稅後純益1,044億元排名第三；淨值1.04兆元排名第四；營收淨額6,608億列第九位，各項指標都創2019年以來新高。

富邦集團資產總額成長率12.11％，不僅是前十大集團之冠，並與第一金控（12.11％）、合庫金控（10.68％）同列繳出「雙位數」成長率的三家業者。

中華徵信所指出，相較於同業僅在金融及不動產領域耕耘，富邦集團積極多角化經營，自2001年成立富邦金控後，跨進電信、零售、有線電視等新領域，又在兩岸併購銀行拓展金融領域發展，加上2021年收購日盛金控，透過擴大版圖登上台灣企業資產排名寶座。

富邦金控收購日盛金控，除了顯著提升富邦金在業界的經濟規模與市場地位，公開收購成功並對金融產業整併帶來極具指標性的正面意義，同時，「金金併」更獲2021年「台灣併購金鑫獎」肯定，拿下「年度最具代表性併購」、「年度最具影響力併購」兩項大獎。

富邦集團經營企業60年繳出亮眼成績，關注客戶、員工、投資人與股東權益，同時堅持永續承諾，以四大ESG策略主軸：低碳、數位、激勵與影響，目標在串聯台灣正向力量。

以子公司為例，北富銀與警方運用FinTech技術，創新開發多元風控機制，合力成功防阻175件詐騙案，攔阻財損超過新台幣1.3億元；富邦產險則於「2021台灣永續行動周」推出「廚房裡的魔法」繪本，推動兒童風險教育。

富邦金控連續兩年獲CDP氣候變遷評比「A List」最高榮譽，為台灣僅五家入選企業之一，也是唯一獲此殊榮的台灣保險業者。此外，富邦並連續六年舉辦富邦全球化講堂，號召產、官、學界專家領袖齊聚一堂，聚焦台灣2050淨零轉型願景，希望以身作則，邀請各界共同努力「Run to Zero; Run For Green」。