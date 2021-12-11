全台銀行ATM當機7分鐘 財金董座回應了

民眾在11日下午於網路上紛傳銀行的ATM「完全無法提款」或「跨行轉帳都失敗了」，財金公司董事長林國良表示，目前已全面恢復。

林國良表示，財金公司當機記錄是從五點六分到五點十三分，各銀行的ATM已陸續恢復中。

根據實際操作，華銀、中華郵政等多家銀行ATM在六點半時都已恢復正常運作。（工商 黃惠聆）

國內銀行驚傳ATM大當機，有網友稱跨行轉帳試了3家業者都失敗，引來其他網友也紛紛回報災情，詳細情形仍需等財金公司出面說明。財金公司初步了解，今日許多銀行因系統異常，導致ATM當機，但目前均已恢復。

許多網友在PTT八卦板上通報災情，「渣打，郵局+1」、「中信、台新都不行，連ATM領錢也失敗」、「彰銀，兆豐也是」、「聯邦戶頭繳電話費失敗」、「跨行領款不行，會出現等待財金回應遇時，而且戶頭會被扣款」、「轉帳跟提款都不行」、「跨行提款都不行阿！」、「我是用網銀不能，哭阿」。

財金公司董事長林國良表示，下午時系統一度出現異常，財金公司下午5點6分左右先將系統關閉，並在5點10幾分時重新啟動，目前跨行系統已正常，應已可以正常跨行提款轉帳。（中時新聞網 蔡宗倫 、中時、 黃琮淵）

全台ATM大當機 財金公司：民眾權益將全數獲得保障

針對全台ATM 11日下午的大當機，財金公司在晚間發出新聞稿表示，民眾權益將全數獲得保障，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心。

財金公司表示，全台ATM 11日下午大當機，主要是因「自動化服務機器共用系統」IBM系統程式IMS佇列(Queue)於12月11日17時06分發生異常，中斷跨行連線，經緊急排除後，於17時13分復原，各金融機構並陸續恢復跨行連線，目前金融機構已全數恢復正常服務。

財金公司說，跨行連線中斷期間各金融機構自行服務不受影響，如有跨行交易異常致有扣帳未吐鈔等情事，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；造成部分民眾不便，該公司深感歉意。民眾如有相關跨行交易疑問，請撥打財金公司客服專線(02)2630-1222，或向往來金融機構洽詢。

（工商 黃惠聆）