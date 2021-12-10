6.05%！中經院上修今年GDP成長

中華經濟研究院10日上修2021年臺灣經濟成長率至6.05％，2022年經濟成長率預估亦上調到3.67％，連續第三年成長率超過3.0％。但台灣經濟成長將與通膨共舞，國內會以輸入性通膨為主，2021年WPI年增率預估值約8.44％，2022年降為3.90％，2022年CPI年增率預估值約為1.77％，較2021年的1.90％來的低些。

中經院院長張傳章表示，台灣在疫情期間經濟成長強勁，2021年在國內投資還有海關出口雙引擎驅動下，經濟成長率更突破6％，寫下2011年以來新高紀錄。中經院指出，全球經濟成長在2021年復甦，台灣2021年經濟成長表現，在比較基期及疫情干擾因素下，上半年成長率優於下半年。2021年成長模式呈現「外熱內暖」情形。

主要機構對台灣今、明年的經濟成長預估，經過多次上修後，2021年成長率在6％以上已是各界共識；2022年的預估值則有明顯差異，台灣經濟研究院11月初估測的4.1 ％，是目前最接近主計總處的估值，標準普爾全球評級（S&P）近期公布的估值2.9％，則是少數低於3％以下的國際機構。

中經院經濟展望中心主任彭素玲表示，2022年經濟成長率受到比較基期影響，數據上自然會比2021年低，實際上經濟動能強勁，已創歷史紀錄。2022年成長模式呈現內外持平，其中，民間消費將有所展現，對於經濟成長的貢獻，在連續兩年衰退情形下，可望明顯增加。中經院預估，2022年的民間消費年增約5.02％，遠高於2021年的0.07％，是2022年經濟成長的新增引擎。

2022年的投資方面，中經院預估，固定資本形成及民間投資在2021年的年增率分別達14.54％、18.33％，皆呈現雙位數的高成長，2022年仍然有正成長，首估應有2.18％、1.51％。中經院分析，在中美貿易戰、美國對中國大陸的經濟制裁，及疫情的影響下，各大集團多暫緩對外投資步調，轉而選擇在國內進行投資布局。