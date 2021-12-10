國銀拚紓困 申貸餘額逼近5兆

因應新型冠狀肺炎疫情，國銀全力推動紓困貸款，餘額在2021年8月首度突破4兆元，不到四個月時間已快逼近5兆元。截至今年12月8日，申貸戶已達57萬8,865戶、申貸金額4兆8,778億元。

去年新型冠狀肺炎疫情爆發之後，國銀就全力配合行政院方案拚紓困，今年5月本土疫情後又進行新一波紓困，申貸金額在8月份就突破4兆元，如今更逼近5兆元。依據金管會公布，截至12月8日止，國銀紓困貸款受理戶數已達57.9萬戶、金額達4.9兆元；核貸戶數逾56萬戶、核貸金額為4.8兆元；核貸戶數率達98％、金額達成率則約98％。

2020年2月新冠疫情之初，金管會先後祭出二波「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，該方案一直延續到2020年底；2021年5月本土疫情爆發，行政院頒布紓困4.0方案，修正所需紓困經費上限到8,400億元，條例施行期限延長至2022年6月30日。

與去年相比，今年疫情明顯嚴峻，金管會統計至2020年12月30日，國銀配合各部會紓困振興，以及自辦案件核准戶數達34.41萬戶，核准金額為2.96兆元，隨著五月疫情大爆發，今年以來至12月8日核貸戶已新增22萬戶、核貸金額新增1.84兆元。

就各部會企業紓困方案（續約展延、營運資金及振興貸款）來看，公股行庫辦理較積極，核貸戶數達11萬5,521戶、金額達1.2兆元，民營銀行核貸戶數達2萬4,800戶、金額達2,393億元。

至於銀行自辦企業戶（既有貸款寬緩及新貸），公股行庫亦為主力，已核貸件數是民營銀行近五倍。公股行庫已核貸戶數達24萬1,828戶、民營銀行僅4萬9,267戶，公股核貸金額約2.6兆元，民營銀行為1,79億元。

但就銀行自辦個人戶（既有貸款展延及新貸）來看，則民營銀行則較積極，核貸戶數破10萬戶、金額達3,337億元、公股則為2萬5,387戶、金額1,933億元。