同期新高 金控前11月賺破5,500億

15家上市櫃金控2021年獲利動能超強，前11個月稅後淨利合計衝破5,500億元，達5,579.32億元，創史上同期新高，年成長達57.44％，其中富邦金與國泰金兩大龍頭金控暴衝式成長，讓前11月金控獲利中有近半來自這二家金控。

今年以來15家上市櫃金控合計稅後淨利，幾乎是月月刷新同期新高紀錄，尤其至7月底累計稅後淨利來到3,999億元，超越去年全年的3,790億元，及前10月正式衝破5,000億元大關，前11月更進一步提前衝破5,500億元，富邦金及國泰金貢獻近一半的49.5％。另15家公司每股稅後盈餘（EPS）已全數達1元之上。

連續三個月居單月獲利王的國泰金，前11月狂賺1,353.2億元、年成長高達87％，交出史上最強11月的成績單，11月單月稅後淨利73.8億元，續創金控成立20年來的新高，EPS為9.95元，繼續拉高2022年的現金股利預期。

國泰金表示，主要是子公司國泰人壽資本市場衝高之際，趁勢實現股債資本利得，創造出史上最強的11月獲利，當月稅後獲利52.2億元，累計前11月稅後大賺1,084.6億元，也是國壽成立近60年的新高數字。國泰世華銀行11月稅後淨利19億元、也是同期新高，前11月稅後獲利228億元、為成立以來同期新高。另金控在資本市場持續多頭下，身價持續上漲，11月合併淨值8,950億元，每股淨值60.1元。

富邦金前11月單月稅後淨利50.19億元，累計前11個月稅後淨利1,408.34億元，年成長達75.22％，EPS為12.21元，雙雙續創歷史新高紀錄，也持續位居金控累計獲利及每股獲利雙冠王寶座。

富邦金指出，已取得日盛金控58.23％股權，11月認列日盛金投資收益2.1億元。旗下子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累積前11月獲利分別是1,007.28億元、69.06億元、及67.68億元，均創歷史新高。

其他金控前11個月稅後淨利、年成長、EPS，前十強還包括中信金518.92億元、27.82％、2.61元，開發金332.93億元、191.81％、2.23元，元大金332.25億元、45.4％、2.74元，兆豐金235.82億元、2.47％、1.73元，新光金232.67億元、33.36％、1.72元，台新金199.60億元、43.29％、1.61元，玉山金190.04億元、13.02％、1.42元，第一金187.15億元、17.78％、1.44元。

六大壽險犀利 月月賺逾百億

獲利速度慢不下來。國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司，11月稅後再賺102.92億元，創史上最強11月，且2021年每月六家合計獲利都破百億元，首季更是每月賺逾400億元，累計前11月六家公司稅後獲利已達3,330.9億元，創史上新高紀錄，較去年同期大幅成長逾82％。

同時六大壽險公司到11月已有兩家獲利破千億元，國泰人壽前11月稅後獲利1,084.6億元、富邦人壽前11月稅後賺1,007.3億元，史上首見。

六大壽險公司11月實現逾260億元的股債資本利得，國壽11單月稅後獲利52.2億元，拿下11月獲利王；其次是富邦人壽單月稅後賺24.1億元。

南山人壽11月稅後獲利15.79億元，單月排名第三，累計前11月稅後獲利579.54億元，亦排名第三名，較去年同期成長56％。

中國人壽11月單月稅後獲利12.1億元，前11月稅後獲利284.16億元，比去年同期多賺逾122億元，成長幅度近76％，中壽11月單月獲利及累計獲利在六大壽險公司中都排名第四。

台灣人壽前11月稅後獲利233.33億元、新光人壽前11月稅後獲利近142億元，六家都已創全年獲利新高

11月新台幣兌美元匯率雖看似平盤，但新台幣維持地表最強貨幣地位，遠超韓元，壽險公司雜幣避險部位匯兌成本拉高，11月除了南山人壽是增提外，另五家公司多是收回外匯準備金，11月底六家公司外匯準備金餘額降到301億元左右，讓年底一次性額外增提外匯準備金的可能性升高。

但是11月債券殖利率走低，壽險公司淨值都比10月提高，六家合計近2.32兆元，帳上未實現獲利也因股債雙漲，六家公司光是淨值項下股債等金融資產，到11月底合計還有逾4,100億元的未實現利益。

因此今年前11月六大壽險公司可說「賺很飽」，獲利全數創史上新高，淨值還比去年底拉升，財務指標都還算強勁，帳上未實現獲利仍高，有可能留到2022年再戰。（ 彭禎伶、黃惠聆、呂清郎 ／綜合報導）