全台永續投資規模 衝17.6兆

國泰金控委託的國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心，10日發布最新《2021臺灣永續投資調查》發現，2021年全臺永續投資資產總額約新臺幣17.6兆元，較去年調查統計的13.9兆元，成長26％。而投資人以30至45歲族群對ESG相關金融商品關注比例最高，達86％。

臺北大學企業永續發展研究團隊教授黃啟瑞表示，臺灣永續投資資產總額約新臺幣17.6兆元，占參與調查機構管理資產47.5兆的37％，已超越《2020全球永續投資報告》中全球永續投資占AUM的比例35.9％，預估2022年可望突破40％。

其中，以保險業為首的永續投資逾15兆元，政府基金1.2兆元，投信投顧業者則約1.3兆元。對比《2020全球永續投資報告》所公布的全球永續投資金額，臺灣永續投資金額規模約佔全球1.8％。

這次調查新增投資人偏好。在年齡方面，依照不同年齡層對ESG相關金融商品「非常關注」與「有興趣」的比例，30歲以下為67％、30至45歲86％、46至60歲80％到60歲以上的58％，顯示30至45歲的投資人對於ESG商品的關注程度，高於其他年齡層，男女則差異不大。

臺灣機構投資人所使用的永續投資方法中，「負面／排除性選股」有12.1兆元排名第一，成長11％；其次為「ESG整合」約8.9兆元，成長12％；「永續主題投資」則逾3.4兆元，成長13％。較為積極的「正面／產業別最佳選股」、「企業議合」、「股東行動（投票權行使）等三種方法成長均超過25％。

從國際趨勢來看，「ESG整合」為最多投資人使用的永續投資方法；「永續主題投資」則為成長最快的方法。

永續主題投資以綠色債券為大宗，占比為63％、成長20％；其次為再生能源股票，占比為18％、成長132％。此外，影響力投資成長近三倍，顯示社會與環境日益受到關注。