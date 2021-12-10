10年券得標利率 二年新高

中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率0.583％，創二年新高，較上一期10月標售的0.500％，上揚8.3個基本點（1個基本點是0.01百分點），券商主管認為，主要反應美國聯準會（Fed）加速縮減購債及提前升息的預期。

券商主管表示，美國聯準會（Fed）11月利率決策會議宣布11月啟動縮減購債，最快明年底升息，激勵美債殖利率反轉走揚，接著因通膨不斷飆高，加上新變種病毒Omicron來勢洶洶，包括Fed主席鮑爾及官員紛紛轉鷹，市場預期將加速縮債，明年3月就會減到零，且升息也從明年底提前至明年中，刺激美債殖利率進一步攀高。

但近日新的訊息初步認為，Omicron雖傳播更快，但確診後以輕、中度居多，危機看似暫解，美債殖利率回落，反映在這次台債10年新券最高得標利率雖上揚，但並未意外衝太高。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引554.5億元資金進場搶標，投標倍數1.85倍，略低於長期以來二倍左右的平均水準，最高得標利率續上揚，符合市場預期，且落在估計的0.55～0.60％的區間。其中銀行業拿到69.33％或208億元籌碼最多，其次證券業標得23.67％或71億元，保險業拿到6.67％或20億元，票券業僅0.33％或1億元。

長天期公債基本上一定會遭遇利率正常化的風險，券商主管指出，儘管目前國內中長期資金還是相當充沛，年終時節總有調整長短債布局的需求，「滿手的閒錢，總要做好明年度的部位（債券）配置，多少會去拿一些（標10年債）」。但畢竟下周16日央行的年終理監事會，談升息還言之過早，就算是Fed升息也是明年的事，應該是明年新的10年期公債標售，最高得標利率反應（走高）才會更明顯。

券商主管強調，台債基本上還是受到美債連動，指標10年券殖利率從去年11月26日歷史低點0.236％，上半年跟著美債反彈至最高0.48％，之後隨美債下滑而跌至0.388％，第四季以來美債殖利率震盪向上，12月10日反映台債10年新券標售結果，次級市場殖利率也收高至0.576％，續為今年來相對高位。