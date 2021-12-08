2022上半年高通膨不變 央行有升息空間

國泰世華林啟超：塞港短期無解 明年H1高通膨不變

國泰金(2882)旗下國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，明年上半年依舊是高通膨的情況，要到明年下半年才有可能趨於緩和。此外，明年上半年市場一定會非常注意美國縮減量化寬鬆(taper)及升息的進程，如果FED在6月升息，加上不動產貸款比率過高，台灣央行在房價議題會增強選擇性信用管制，下半年有1碼的升息空間。

國泰世華銀行舉辦《2022全球投資趨勢論壇》，林啟超認為，高通膨、央行貨幣政策緊縮、企業獲利成長放緩等三大要素，將成為左右明年投資布局的關鍵，提醒投資人做好兩個心理準備，第一是股票投報率難再現今年榮景，第二則是資金輪動將更加快速。

2021年底開始，全球經濟活動復甦帶動市場需求快速上升，但同時遭逢供應鏈出狀況、勞動力短缺、工資上漲，供需失衡導致通膨上升，導致原本預期通膨回溫(Reflation)，一口氣變成通膨高漲(Metaflation)，更引發投資人擔憂落入停滯性通膨。

林啟超認為，到明年上半年依舊是高通膨情況，他分析指出，美國塞港無法短時間解決，卸貨天數拉長到20到25天，12月、1月又遇到冬天，塞港無法短期且快速解決。

另外，貨櫃等待卡車接運天數，從2020年底的5天，現在已經達7到8天，等於接到一個貨櫃要一個月時間，供應鏈狀況不會像一年前那麼樂觀。其次，美國房價處於高水準，目前年增率達20％，房價是房租的領先指標，而房租是CPI相當重要權重。

兩個因素加在一起在反映明年第一季到第二季初通膨都在高的水準附近。另一方面，景氣雖然目前看來不錯，但有些指標開始鈍化，像是半導體銷售數字，9月、10月趨勢往下在走，需求力量有在放緩，有利壓抑通膨進一步上升。

對於股市方面，通膨和疫情反覆推升市場不確定性升高，且在政策紅利逐步退場，庫存回補行情漸褪，加上基期墊高後企業獲利成長放緩，2022年勢必是資金呈現快輪動的一年。林啟超強調，2021年從年頭漲到年尾的榮景是特例，2022年或有震盪、或有波折，或許無法扶搖直上，但投資人仍可正面看待。

他認為，「轉型」將是明年企業獲利成長關鍵，第一是「數位轉型」，半導體是兵家必爭之地，各國積極擴產的趨勢不變；第二是「能源轉型」，以綠能為首的新能源將持續受到需求增加的滋養，可預見供給端將增加資本支出。

以石油為首的傳統能源未來一段時間仍是主流，且轉型趨勢下也將迫使傳統能源公司投入資本支出以做出因應；提升儲能技術以解決供電不穩定性的投資也相當具有發展潛力，可望出現創新的投資機會。

（時報資訊 莊丙農）