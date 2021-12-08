力推信託2.0 黃天牧的胡蘿蔔與洋蔥

推動信託2.0 黃天牧：幫業者找「胡蘿蔔」

「信託」在國外運用得淋漓盡致，解決了許多社會問題，在國內推起來卻窒礙難行，乏人問津，本報8日名家論壇點出「缺少胡蘿蔔」是一大問題。金管會主委黃天牧在信託公會二十週年紀念活動中指出，感謝工商時報名家論壇發出「正義之聲」，但金管會推動信託2.0已開始從制度改善，積極幫信託業者找「胡蘿蔔」。

銀行局組長陳香吟進一步指出，銀行信託部會有獎酬問題，主要是過去銀行主要以財管金錢信託為主，而給理專獎酬的是基金公司或發行基金的單位，而「信託」常是財管後台，推動沒獎勵。

陳香吟指出，目前金管會「信託2.0計劃」已開始將整合性信託業務推動表現納入對銀行理專的薪酬考核與對分行的KPI要求中，也從三方著手：

一、加強培育信託人才，目前多數分行的人沒信託專業，未來會強化理專的信託專業或是指定的專業人才。

二、要求銀行提高信託部門位階。像合庫所說，信託是可以一條龍發展的，從購地、到整建都可用到信託，過去信託都是一個部門裡的「科」，現在希望督導長官拉高到副總層級。據金管會去年問卷調查，目前已有一半以上、十多家銀行提升信託部門位階，督導層級拉高到副總級。

三、要有獎金誘因，由於信託的獎金是銀行要自己產生出來，所以要提升銀行對信託的重視，對後台人員、有貢獻度的就要要給獎金誘因。

未來是否走向強制？陳香吟指出，這要看社會整體供需、動力，民眾是否接受信託？金管會傾向先用鼓勵方式，從每年獎評開始，以後可能走向強制性，但要看社會反應。

有洋蔥！黃天牧最重視信託源起九二一地震

金管會從2020年開始推動「信託2.0」，金管會主委黃天牧也不只一次說「信託業務」是他最重視的一塊，8日再次強調「信託是他心中最掛念的一塊」。他也分享開始覺得信託的重要是源自921震災之後的遺孤信託開始。

黃天牧回想，自己還是一個組長時，管信託業的第一個印象是民國88年921震災之後的「遺孤信託」。當時921大地震後許多孩子的父母雙亡，小孩子得到外界和政府的資助，這些錢不少，但當時也發生一些其他長輩家人要侵吞的個案發生，怎麼讓這些錢真正用在這些小孩子身上，就靠信託。

黃天牧表示，對信託的第一個印象，不是金錢信託，而是這些小朋友，在成長過程中，有個力量能夠幫助他們、讓他們成長，對信託的印象第一個就是「遺孤信託」。

黃天牧還分享，自己在高中時代參加教會活動，因他住在天母士林地區，曾去聖安納之家，那是一位神父大概五十年前創立，專門收容身心障礙小朋友，而且很多都是家庭很貧窮，無法撫養小孩，因此放在教堂門口。修女神父就把他帶到聖安納之家照顧。

黃天牧說，他在高中時代常常跟著教會去看看這些小朋友，有時會陪他們吃飯和玩耍。他說每個人人生求學過程，都會看到一些社會的弱勢，這些都是社會的現實，他常在想，社會上這些需要照顧的人，「信託」就是一個可以用商業機制提供服務的好機制。

他分享，在過去一段時間內，他和智障總會常務理事陳誠亮在一些會議中接觸過，今天特別看一下智障總會網站，其中有位家長南投王女士，標題說「只要我還活著，我就不會讓我的孩子餓著病著，非常偉大」，但人都會活著嗎？如果我們不在的時候，我們關心掛念的情況，需要被照顧無法獨立的時候，誰能取代家長功能，照顧這些小朋友？其實「信託」就是一個選項。

因此接任主委之後，黃天牧就一直想要為信託做些什麼事，甚至在接任主委之前，2020年3月參加信託公會會員大會，就對信託業提出一些期許。這二十年來，信託業務有長途發展，不過大家都知道，金錢信託占絕大多數，不過真正期待信託發揮針對受託人/委託人量身定制的功能，這部分相對是不足的。

黃天牧覺得，金錢信託沒有不好，但應該在理財功能以外，增加更多為委託人社會不同需求提供服務的機制。他感到非常幸運的是，現在信託公會理事長雷仲達和秘書長呂蕙容，還有很多有熱忱的同仁在服務，在雷理事長和呂秘書長領導和運籌帷幄下，主動積極推動很多方案。

黃天牧指出，他知道在他提的六個方案中，信託2.0計畫恐怕會遇到非常多的挑戰和困難，因為信託業或信託部門，在銀行組織裡面，這過去十幾年來，理財當道的情況下，信託部門要重新獲得銀行高層的重視，給予它足夠的資源，給予從事信託業務人員足夠的誘因和獎酬，是需要一段時間的；另外，社會大眾對安養信託等信託商品的觀念是否建立等，都需要不斷讓大家了解。

黃天牧笑說，今天早上在座某一位很大咖的媒體朋友特別寫一篇文章「沒有胡蘿蔔，誰要推信託」，他也都拜讀了，文章講的非常中肯。但如果一覺得遇到挑戰和困難就不去做，這件事情永遠不會成功。

黃天牧說，不期待信託業因為這一兩年的調整就立刻脫胎換骨，這需要一些時間，觀念和文化的形塑，包含消費者，甚至當事人的認知，任何專業服務都需要對價，這不是一個無償的服務，金融機構畢竟是營利機構，它可以扮演社會公益功能，但畢竟不是慈善事業，所以怎麼建立民眾收到信託服務時，認知到要付一個專業和信任的對價，信任是非常嚴肅的。

如果家長關心小朋友，擔心一旦不在人世，要交付一個信任機構照顧他的一生，這是非常崇高信任的價值，這是要負擔責任的，要讓民眾了解信託的功能和價值，大家要給他一些金錢上的鼓勵，讓金融機構有足夠的報酬推動誘因。