黑名單上的台塑中鋼鴻海 國壽續列核心持股

中長期資金將投資的標的浮現！國泰人壽總經理劉上旗7日表示，中長期機構投資人應會偏向投資「低碳排」、「綠電」及「永續」作得好的公司，當愈多錢往這些標的靠近、給更高的本益比，股價應會比其他公司還好。

此外，劉上旗說，先前被列入行動氣候100黑名單的台塑、中鋼及鴻海，在其高層具體承諾淨零碳排後，國壽的「擔心消失」，續列國壽核心持股部位，且在適當評價下應會增持這三檔股票。

國泰金子公司有擁有7兆元資產的國泰人壽、及逾3.4兆資產的國泰世華銀行，及產險、投信、證券等子公司，都將遵循金控政策，在投融資上進行相關挑選、議合。

劉上旗表示，為了遵循永續及淨零碳排，國壽投資常「天人交戰」，如近期缺電嚴重，火力發電廠即有意擴產，需要投資資金，但這是永續責任投資原則（PRI）的敏感關注名單，就必須與內部溝通避開投資；但中長期，相信資金還是會趨向低碳排、綠電及永續作得好的標的，股價還是會看好。

國壽亦主動議合被列在氣候行動100黑名單上的台灣三家公司，即台塑、中鋼與鴻海，三家公司都已具體承諾2050年淨零碳排，甚至引導供應鏈一起達成，所以劉上旗表示，解除對三家公司抗拒、不轉型的疑慮，續列核心持股，未來在適當評價下，應會增持股票。