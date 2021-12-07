金管會：理專A錢還有案待罰

抑制歪風的「理專十誡」上路後，理專A錢案雖銳減，但銀行局7日透露：今年還有案待罰。

金管會銀行局副局長林志吉7日公布理專十誡實施成效，並公布近三年理專A錢案開罰狀況，銀行局統計理專A錢裁罰案從三年前的八件銳減到2021年的一件，但他表示，目前還有相關案件請銀行陳述中，由於銀行法129條第7款的罰度從1千萬元拉高到5千萬元，若理專A錢情節嚴重且發生在新法實施之後，罰鍰金額將拉高。

銀行局統計，近三年銀行理專挪用客戶款項被裁罰的包括2019年有八件、裁罰金額5,100萬元；2020年有六件，裁罰金額7,200萬元；2021年至今僅一件、裁罰金額3千萬元。林志吉指出，2020年的六件、今年的一件裁罰都是依新法裁罰。

林志吉指出，金管會在2019年6月14日備查本內控作業原則，並請各銀行應於六個月內調整強化內部控制制度，各銀行在該年12月調整完成後就開始落實執行。為檢覈銀行落實內部控制防弊功能之執行情形，已要求各銀行稽核單位在2021年第一季進行查核，並將查核結果於2021年第二季前函報金管會。

林志吉指出，金管會經彙整分析各銀行查核報告，各銀行總體上已參照本內控作業原則訂定及執行相關控管措施。但在執行面仍有落實度或執行上欠妥的情形，例如：一、部分分行辦理理財專員與客戶往來情形查核之抽查比例過低；二、未落實辦理行員外訪交易文件登載作業；三、未落實電話照會之確認作業或抽查機制；四、追蹤作業未妥善留存查核軌跡等。

林志吉表示，此次共有35家本國銀行、三家外銀在台分行回報，若缺失樣態有十家以上回報，就會列為常見缺失樣態，其中，「未落實辦理行員外訪交易文件登載作業、未落實電話照會之確認作業或抽查機制」最多理專常犯，有23家無落實未落實辦理行員外訪交易文件登載作業，或電話照會確認不夠有深度，確認電話也不多，另外「部分分行辦理理財專員與客戶往來情形查核之抽查比例過低」則是11家銀行常見。

林志吉表示，缺失態樣不僅這四項，還有許多像是理專輪調休假制度可再強化、未經客戶授權就幫客戶存提款、不當取得客戶網銀帳密代客交易等，都已要求銀行要針對相關缺失實施相關措施，未來效果可預期。

林志吉指出，理專A錢案件來源不只是民眾陳情，也有銀行自行發現、檢查局檢查出，目前銀行局內還有案子進行審查，金檢業務檢查報告也有提出意見，但情節是否重大到須裁罰，目前還在進行中，正請銀行陳述意見、進行行政流程。